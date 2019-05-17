PUPO, солистки Boney M и LА BOUCH и Феликс Царикати

В «Золотом городе» состоится торжественное открытие «Среднерусской возвышенности». На сцене выступят легендарные артисты 80-х и 90-х годов PUPO, солистка Boney M, Наташа Райт из LА BOUCH и Феликс Царикати.

Перед концертном можно прогуляться живописным уголкам «Золотого города» и осмотреть его достопримечательности: сад с фонтанами, домик для чайных церемоний, буддийский храм «Счастье» погружают гостей в невероятную атмосферу легкости и спокойствия. На территории парка работает конюшня, где можно покататься на лошадях.

Билет дает право входа на территорию «Золотого города» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9:00 текущего дня.

Как добраться

С 1 июня из Тулы будет курсировать транспорт до места проведения фестиваля. Автобус с фирменным логотипом будет отправляться каждые два часа с 10.00 до 20.00 от парковки, расположенной рядом с музеем «Тульские самовары».