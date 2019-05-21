На сцене Backstage выступит молодая женская поп-рок группа PINK4PINK. Группа была создана в январе 2019 года. В составе четыре девушки, за плечами которых был опыт участия в других коллективах.

Визуальная концепция группы подразумевает обезличивание персоналий и это вложено в название. PINK4PINK- розовые четыре розовые… Они- загадки: розовые волосы, черные очки, внимание у зрителя концентрируется только на музыке и энергетике. Музыкальный стиль имеет два направления: поп-рок и диско-рок. PINK4PINK- новое дыхание на российском рынке.

Стоимость: от 400 р.