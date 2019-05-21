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Pink4Pink

Pink4Pink

На сцене Backstage выступит молодая женская поп-рок группа PINK4PINK. Группа была создана в январе 2019 года. В составе четыре девушки, за плечами которых был опыт участия в других коллективах.

Визуальная концепция группы подразумевает обезличивание персоналий и это вложено в название. PINK4PINK- розовые четыре розовые… Они- загадки: розовые волосы, черные очки, внимание у зрителя концентрируется только на музыке и энергетике. Музыкальный стиль имеет два направления: поп-рок и диско-рок. PINK4PINK- новое дыхание на российском рынке.

Стоимость: от 400 р.

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
1 июня 2019, суббота
19:00
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