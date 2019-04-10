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Мюзикл «Остров Сокровищ»

Мюзикл «Остров Сокровищ»

Потрясающий мюзикл, ставший настоящей театральной легендой, отправляется в гастрольный тур по городам России. Туляки смогут своими глазами потрясающую историю, пронизанную морской романтикой и невероятными приключениями.

Мюзикл «Остров Сокровищ» был сыгран в столице свыше 1500 раз, за 5 лет проката в гостях у Джима Хокинса побывало больше 700 000 зрителей, а «Песня о свободе» стала настоящим хитом не только в России, но и за её пределами. «Острову Сокровищ» рукоплескали популярные блогеры и самые известные люди столицы, актёры мюзикла побеждали в крупнейших телешоу, а многочисленные положительные отзывы сделали этот спектакль одним из самых известных и обожаемых во всей стране. Зрителей гастрольной версии мюзикла ждут красивые песни, блестящая игра от ведущих актёров московских театров, живой вокал и удивительная история, созданная Владом Маленко по мотивам книги Роберта Льюиса Стивенсона!
 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
1 июня 2019, суббота
18:00
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