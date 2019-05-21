В «Октаве» пройдет IT фестиваль Rukami, организованный одноименным технологическим кружком.

В течение нескольких дней фестиваля у гостей будет возможность соприкоснуться с увлекательным миром инженерного творчества и изобретательства. Они станут не просто зрителями, а настоящими

мейкерами — у каждого будет возможность создать своими руками невероятные устройства, инсталляции и перфомансы.

Главные герои фестиваля — люди, которые занимаются изобретательством и техническим творчеством, имеют или получают образование в инженерной или ИТ-областях, школьники, интересующиеся новыми технологиями.

В рамках фестиваля свои проекты представят более 20 школьных технопарков, различных кружков, ВУЗов, в частности на стенде ТГПУ им. Л. Н. Толстого будут представлены проекты студентов. Технические кружки и мини-технопарки Тулы и Тульской области представят свои разработки в области робототехники и программирования, Фаблаб «MAKER», компьютерная академия «Рубикон» и компьютерная академия «Шаг» познакомят посетителей со своими программами на новый учебный год.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы:

cоздание изделий с использованием лазерного станка с ЧПУ и 3D-принтера,

работа с паяльной станцией, программирование компьютерных игр, Scratch,

Биотехнолог-профессия будущего, Бумажное моделирование и многие другие.

Вход свободный.