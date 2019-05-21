IT фестиваль Rukami
В «Октаве» пройдет IT фестиваль Rukami, организованный одноименным технологическим кружком.
В течение нескольких дней фестиваля у гостей будет возможность соприкоснуться с увлекательным миром инженерного творчества и изобретательства. Они станут не просто зрителями, а настоящими
мейкерами — у каждого будет возможность создать своими руками невероятные устройства, инсталляции и перфомансы.
Главные герои фестиваля — люди, которые занимаются изобретательством и техническим творчеством, имеют или получают образование в инженерной или ИТ-областях, школьники, интересующиеся новыми технологиями.
В рамках фестиваля свои проекты представят более 20 школьных технопарков, различных кружков, ВУЗов, в частности на стенде ТГПУ им.
В рамках фестиваля пройдут мастер-классы:
- cоздание изделий с использованием лазерного станка с ЧПУ и 3D-принтера,
- работа с паяльной станцией, программирование компьютерных игр, Scratch,
- Биотехнолог-профессия будущего, Бумажное моделирование и многие другие.
Вход свободный.