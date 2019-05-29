1 июня 2019 года в селе Крапивна в семнадцатый раз пройдет Международный фестиваль Крапивы. В начале лета, когда крапива только набирает свои целебные силы, мы традиционно собираем гостей на праздник в ее честь.

Крапивна – бывший уездный город Тульской губернии, чьим геральдическим символом стало жгучее растение. Герб Крапивны – это «в золотом поле шесть звездой положенных веток крапивы». Ежегодно в первые выходные лета в историческом центре этого старинного уездного города собираются мастера, художники, музыканты со всей страны, чтобы на весь год зарядиться силой природы.

В день Фестиваля будет организован специальный транспорт. Отправление – по мере заполнения. Стоимость проезда – 150 рублей.

Тула – Крапивна. Отправление с площади Московского вокзала. Первый рейс – 10:00, последний – 19:00.

Крапивна – Тула. Первый рейс – 12:00, последний – после завершения Фестиваля.

Также добраться до Крапивны можно своим ходом – на личном автомобиле или общественном транспорте. Подробная схема проезда – на сайте Крапивенского музея.

Программа фестиваля:

Музыкальная сцена. Начало в 12:00

В течение всего дня на сцене будет звучать музыка в стиле этно и джаз.

12.00 — Губернаторский духовой оркестр

13.00 — Группа «ПЯТЕRО»

14.30 — Группа «Канарейка и К»

16.00 — Группа «Корни озёр»

17.30 — Группа «Сбитень»

19.00 — Группа Rom'n'roll

21.00 — Группа «Обе две»

Крапивные бои. 12:00 – 19:00

Крапивные бои – уникальный вид спорта, поучаствовать в соревнованиях по которому можно только на Фестивале. Вооружившись крапивой, участники состязаний определят, кто из них самый выносливый. Попробовать свои силы можно как в парном бою, так и в командном соревновании. Ограничение всего одно: нельзя наносить удары крапивой по лицу.

Ярмарка и мастер-классы. 12:00 – 19:00

Когда-то крапивенские ярмарки славились на всю Россию, на них стремились попасть торговцы из самых отдаленных губерний. В память об этих далеких временах на центральной площади Крапивны расположится ярмарка ремесел, на которой можно будет покататься на лошадях, проверить свою ловкость в лучном или страйкбольном тире, покататься на аттракционах, приобрести изделия ручной работы, а также поучаствовать в уникальных мастер-классах.

– Мастер-класс по изготовлению крапивной нити. 12:00 – 19:00

На основе опыта мастеров из разных регионов России была восстановлена уникальная технология создания крапивной нити, которой могут научиться гости Фестиваля. Крапива – сильнейший природный оберег, который придает сил и улучшает кровообращение. А если повязать сделанную своими руками крапивную нить на запястье и загадать желание, то оно обязательно исполнится!

– Мастер-класс по рисованию (крапивный натюрморт и крапивный портрет).

12:00 – 19:00

Все желающие смогут создать крапивный натюрморт или портрет. Те, кто не готов пробовать свои силы в рисовании, смогут заказать свой шаржевый «портрет в крапиве». Также на площадке будет организована выставка-продажа картин тульских и крапивенских художников «Крапивна – город художников».

Фуд-зона: еда с крапивой. 12:00 – 23:00

Для желающих оценить вкусовые качества главного символа Фестиваля подготовлено специальное крапивное меню, в которое вошли блюда и напитки по рецептам разных народов.

Экскурсии и выставки в Крапивенском музее. 9:00 – 20:00

Крапивенский музей расположен в старинном купеческом особняке Сабуровых. В музее можно не только ощутить атмосферу эпохи, но и стать ее частью, примерив исторические костюмы или написав открытку пером.

– Экспозиция «Крапивна купеческая»

Мир провинциального городка XIX века на примере истории уездной Крапивна. Как благоустраивался и расцветал город? Как строились особняки и мосты? Чем жили и торговали крапивенцы?

– Экспозиция «Крестьянский быт»

Мир русской деревни с его незыблемым укладом, многовековыми традициями и обрядами. Гости смогут стать частью этого мира, попробовав поставить горшок в печь, поработав на прялке, узнав сакральные значения узоров на полотенцах.

– Выставка «Птицы Засечной черты»

В экспозиции представлены 130 уникальных фотографий птиц от 15 профессиональных фотографов. Посетители смогут познакомиться с удивительными фактами о жизни пернатых, узнать о бердвотчинге (любительская орнитология), услышать, как поет крапивник.

Экскурсия по историческому центру Крапивны. 9:00 – 20:00

Вместе с экскурсоводом участники пройдутся по тихим улочкам уездного городка, увидят те места, где в XVII веке проходили оборонительные валы, а в XIX – был городской сад и дворянское собрание. Прогуляются мимо уездного казначейства и Никольского соборного храма, купеческих особняков и земства на смотровую площадку, где открывается удивительный вид на пригородные слободы.

Музейная почта «Привет из Крапивны!». 12:00 – 19:00

Крапивна – филокартический центр Тульской области, в ассортименте Крапивенского музея более ста видов открыток в разных сериях. Здесь можно отправить открытку своим близким или даже самому себе. Открытка придет со штепмелем крапивенской почты и станет прекрасным сувениром на память о посещении Крапивны.

Музейная улица. 12:00 – 20:00

Одна из улиц Крапивны станет музеем под открытым небом, где гости познакомятся с историей города и праздника. Здесь расположатся фотовыставка о Крапивне и крапиве, а также Фотозона с тантамаресками по эскизам Сергея Сачкова «Привет из Крапивны!».