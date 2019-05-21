В рамках подготовки к 500-летию возведения Тульского кремля, состоится Международный музыкально-театральный фестиваль «Шедевры мирового искусства». Это совместный проект Тульского академического театра драмы, Объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» и Белорусского государственного академического музыкального театра, реализуемый в Год театра в рамках нацпроекта «Культура».

31 мая в 21.00 фестиваль откроет лауреат национальной театральной премии Республики Беларусь балет «Титаник» композитора Олега Ходоско.

4 июня фестиваль завершится фолк-рок-мюзиклом А. Симона «Тристан и Изольда». Начало спектаклей в 18.30.

Полная программа фестиваля:

31 мая

21.00 Открытие фестиваля. Балет «Титаник» композитора Олега Ходоско. 12+ Соборная площадь Тульского кремля.

1 июня

11.00 Мульт-концерт «Ничего на свете лучше нету». 0+ Соборная площадь Тульского кремля.

21.00 Гала-концерт «Ночь мировых хитов» 12+ Соборная площадь Тульского кремля.

2 июня

13.00 Гала-концерт «От оперетты до мюзикла» 12+. Культурно-досуговый центр г. Алексин (ул. Мира, д. 19)

18.30 Музыкальная комедия «Бабий бунт» 12+. Основная сцена Тульского академического театра драмы.

3 июня

18.00 Гала-концерт «От оперетты до мюзикла» 12+. Культурно-досуговый центр Венёва. (ул. Л. Толстого, д.16)

18.30 Мюзикл «Шалом Алейхем! Мир вам, люди!» 12+. Основная сцена Тульского академического театра драмы.

4 июня

18.30 Закрытие фестиваля. Фолк-рок мюзикл «Тристан и Изольда» 12+. Основная сцена Тульского академического театра драмы.

Заказ билетов по тел. 31−11−69