1 и 2 июня в музее-усадьбе В. Д. Поленова пройдёт III фестиваль классической музыки «Музыкальное лето в Поленово». Мероприятие проводит Тульская областная филармония. В этом году фестиваль приурочен к 175-летию со дня рождения художника и, традиционно, соберёт на своих концертах исполнительский состав из выдающихся музыкантов.

Концертные программы фестиваля будут проходить в зале «Город мастеров». В них прозвучат произведения выдающихся композиторов ХХ века.

1 июня

12.00 Музыкально-образовательные мастер-классы «Жажда творчества» и «Песенные забавы» с участием артистов фольклорного ансамбля «Усладушка».

Ребятам расскажут о фольклоре и традициях Тульского края, их научат плести венки и собирать букеты, будут звучать народные песни.

Мастер-класс «Кто есть кто в оркестре» от партнёра фестиваля, компании «Бастон»

Концерт инструментального ансамбля «Dolce-трио».

Дети также посетят экскурсию по территории музея-усадьбы В. Д. Поленова с рассказом о творчестве художника и искусстве живописи.

18.00 Концерт камерной музыки «ХХ век глазами современников. Франция и Россия». Солисты Тульской филармонии, лауреаты международных конкурсов Яна Белоусова (скрипка), Владислав Белоусов (виолончель), и известный российский пианист Денис Бурштейн исполнят сочинения М. Вайнберга, Д. Шостаковича и М.Равеля.

2 июня

18.00

Встреча с с заслуженной артисткой России Яной Иваниловой (сопрано), заслуженным артистом России Степаном Яковичем (скрипка), лауреатом международных конкурсов Андреем Коробейниковым (фортепиано) и заслуженным артистом России Яковом Соловьёвым (фортепиано).

(сопрано), заслуженным артистом России (скрипка), лауреатом международных конкурсов (фортепиано) и заслуженным артистом России (фортепиано). Концерт «Рубежи эпох». В программе произведения П. Чайковского, С. Рахманинова, Г. Катуара, С. Танеева, Р. Щедрина, А.Пярта.

Вход свободный.

Фестиваль «Музыкальное лето в Поленово» является частью проекта Тульской областной филармонии и некоммерческой организации «Творческая лаборатория ”Альфа Мюзик”" «Страницы истории в музыке», который получил поддержку Министерства культуры России в виде гранта на проведение творческих мероприятий.

Впервые в истории фестиваля в его программу включён культурно-просветительский и благотворительный проект «Поленово — детям». Художественный руководитель фестиваля — заслуженный артист России Яков Соловьёв.