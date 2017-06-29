Выходные в Туле: 30 июня - 2 июля

Американский футбол, фестиваль экстремального искусства, оркестр из уда, флейты и лютни – всё это в Туле на этих выходных.

2 июля свой день рождения отметит Центральный парк. В программе — шоу танцующих гигантских трансформеров, ходулисты, мимы, жонглеры, шоу мыльных пузырей, кавер-группа «Индиго» и другие звезды тульской эстрады.

А ещё в этот день состоится необычное для нашего города событие — матч по американскому футболу между командами нашего города и Ельца.

2 июля состоится открытие фестиваля рукоделия «Поляна» в Филимоново, Одоевский район. В первый день состоится регистрация и обустройство участников фестиваля и составление конкурсной программы. А вечером — народные и спортивные игры, презентации мастеров.

Полная афиша Тулы - на Myslo.

юбилей

20-летие клуба «Премьер»

Берендей, загородный ресторан

Тула, Тула, 192-ой км трассы Москва-Крым (деревня Мыза)

30 июня, пятница, 20.00

Вход свободный

30 июня в загородном ресторане «Берендей» под лозунгом «Помним хорошее!» пройдет грандиозная вечеринка в честь 20-летия клуба «Премьер»! Только на одну ночь сам клуб, а также «Чили», «TaBU» и старый добрый паб «Guinness» вернутся, чтобы под открытым небом собрать всех, кто любил «Премьер» и был к нему причастен.

летняя веранда

Record Open Air: Жан & Rimsky

STECHKIN, бар-ресторан

Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ «Ликерка Лофт»)

30 июня, пятница, 18.00

Вход свободный

Приглашаем вас в летнее пространство Stechkin на опен-эйр. Главные гости — диджеи из Санкт-Петербурга Жан & Rimsky, а также тульские диджеи. Также на вечеринке — фотозона, велопаркур, танцевальный баттл и традиционный фудтрак.

ретро

Марина Киреева («Краски»)

Пряник, ресторан-клуб

Тула, улица Советская, 47 (ТЦ «Гостиный Двор»)

1 июля, суббота, 01.00

Вход свободный

Марина Киреева — экс-солистка группы «Краски», профессиональная певица, композитор, автор песен, ведущая, педагог по вокалу. В данный момент Марина Киреева является супругой солиста группы «Премьер-Министр» Василия Киреева и продолжает сотрудничать с продюсером группы и автором всех песен Алексеем Вороновым, радовать слушателей, как любимыми хитами группы «Краски», так и новыми произведениями.

шалом

В поисках Земли обетованной

Музей-заповедник В.Д. Поленова

Страхово, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово

2 июля, воскресенье, 13.00

Билеты от 850 Р

Во второй день фестиваля «В поисках Земли обетованной» выступят известный журналист, музыкальный и театральный критик Йосси Тавор с лекцией о том, чем является сегодня израильская культура, а также асем Аль-Ашкар (уд) и Московский андалузский ансамбль с программой «Вид на Иерусалим с западной стороны».

фолк-фест

Двенадцать ключей

Венев, Веневский район, деревня Свиридово

1 июля, суббота, 12.00

Вход свободный

В Тульской области в одиннадцатый раз пройдет Международный фольклорный фестиваль «12 ключей» — яркое и красочное мероприятие, дающее представление о традиционном русском народном творчестве.

В этом году примут участие более 50 фольклорных коллективов. География участников: Россия, Белоруссия, Украина (Киев). Самые известные коллективы «Казачий круг» и Московский казачий хор. Как обычно будет огромная ярмарка изделий народных умельцев. Большой съестной ряд. Около 10 местных кафе и ресторанов, весь персонал которых будет одет в народные костюмы.

экстремальное искусство

Мастера стилей

Центральный парк

30 июня, пятница, 15.00

Вход свободный

30 июня в Центральном парке состоятся соревнования по дисциплинам: скейт, ролики, BMX, самокат, хип-хопу в рамках фестиваля «Мастера стилей». Участники определят настоящих мастеров. Гостей также ждут развлекательные площадки от партнёров и спонсоров фестиваля, жаркие противостояния по номинациям, море позитива до позднего вечера.

а что в кино?

В кинотеатрах Тулы 29 июня начался показ новых фильмов. Давайте посмотрим, что нам предлагают прокатчики.

Авиадиспетчер Дилан чудом избегает ответственности за столкновение в воздухе двух пассажирских самолетов, причиной которого становится загадочная вспышка, произошедшая в 2:22. Благодаря странным событиям он встречает Сару, вместе с которой обнаруживает много общего между недавним случаем и двойным убийством, совершенным давным-давно.

В центре сюжета фильма «Синяя бездна» — сестры Кейт и Лиза, приехавшие на отдых в Мексику. В поисках острых ощущений Кейт убеждает сестру опуститься под воду в клетке и посмотреть на белых акул. Клетка обрывается, и девушки оказываются на глубине 47 метров с запасом кислорода менее чем на час в двух часах пути от берега в окружении самых опасных морских хищников.

В фильме «Гиппопотам» низвергнутый поэт, страстный любитель виски и дебошир Тэд Уоллес получает странное предложение от своей крестной дочери. Он должен отправиться в имение своего школьного друга, чтобы расследовать серию чудесных исцелений, всполошивших аристократическое семейство. В центре этих событий оказывается младший сын лорда Логан — ангельский подросток с необузданной сексуальной фантазией. Прожженный скептик и циник Тэд горит желанием вывести всех на чистую воду, однако разгадка «тайны без преступления» приводит к поразительным последствиям.

Новая часть блокбастера «Гадкий Я» снова в кинотеатрах! Грядет третье пришествие. Многодетный суперагент, роковая красотка и бессмертные миньоны на подходе. Готовьтесь. Они будут править миром.

Полную киноафишу Тулы и области ищите только на нашем портале.