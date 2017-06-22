Гадкий я 3
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 29.06.2017
Режиссер:
Кайл Балда , Пьер Коффан, Эрик Гуильон
Актеры:
Дженни Слейт, Кристен Уиг, Стив Карелл, Стив Куган, Миранда Косгров, Рассел Брэнд, Трей Паркер, Пьер Коффан, Энди Найман, Дэна Гайер
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
96 мин
Грядет третье пришествие. Многодетный суперагент, роковая красотка и бессмертные миньоны на подходе. Готовьтесь. Они будут править миром.
Сегодня
|10:00 3D
|Киреевский ГДК
|13:35 3D
|Киреевский ГДК
|15:15 3D
|Киреевский ГДК
|19:40 3D
|Киреевский ГДК
Завтра
30 июня, пятница
1 июля, суббота
2 июля, воскресенье
3 июля, понедельник
4 июля, вторник
5 июля, среда
6 июля, четверг
|00:05 3D
|Киносити
Сегодня
|Киреевский ГДК
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 15:15
3D 19:40
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 13:40
3D 15:20
3D 19:45
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:10
3D 14:30
3D 18:50
3D 20:25
|Алмаз Синема
|
10:20
3D 12:00
13:40
3D 14:50
3D 16:30
17:30
3D 19:10
20:50
22:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 15:15
3D 19:40
|ДКЖкино
|
3D 11:15
3D 15:00
3D 18:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 15:15
3D 19:40
|Киносити
|
10:10
3D 10:40
12:00
3D 12:35
13:50
14:10
3D 14:30
15:40
16:00
3D 16:25
17:30
3D 18:20
19:20
3D 20:15
20:40
21:10
3D 22:10
23:00
|Киреевский ГДК
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 15:15
3D 19:40
|Октябрь
|
3D 09:10
3D 10:55
11:55
14:45
3D 15:35
3D 17:20
3D 19:05
21:35
3D 23:45
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 11:35
3D 15:40
3D 17:15
3D 18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:20
10:40
11:00
3D 11:20
11:50
3D 12:20
12:40
13:00
3D 13:20
13:50
3D 14:20
14:40
15:00
3D 15:20
15:50
3D 16:20
16:40
17:00
3D 17:20
17:50
3D 18:20
18:40
19:00
3D 19:20
19:50
3D 20:20
20:40
3D 21:20
21:50
3D 22:20
3D 23:20
23:50
|Синема Стар
|
3D 10:10
11:00
3D 12:10
3D 14:15
15:15
3D 16:20
17:15
3D 18:25
|Стрела (Дубна)
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 15:15
3D 19:40
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 13:30
3D 15:05
3D 19:15
30 июня, пятница
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 13:40
3D 15:20
3D 19:45
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:10
3D 14:30
3D 18:50
3D 20:25
|Алмаз Синема
|
10:20
3D 12:00
13:40
3D 14:50
3D 16:30
17:30
3D 19:10
20:50
22:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 15:15
3D 19:40
|ДКЖкино
|
3D 11:15
3D 15:00
3D 18:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 15:15
3D 19:40
|Киносити
|
10:10
3D 10:40
12:00
3D 12:35
13:50
14:10
3D 14:30
15:40
16:00
3D 16:25
17:30
3D 18:20
19:20
3D 20:15
20:40
21:10
3D 22:10
23:00
3D 00:05
|Октябрь
|
3D 09:10
3D 10:55
11:55
14:45
3D 15:35
3D 17:20
3D 19:05
21:35
3D 23:45
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 11:35
3D 15:40
3D 17:15
3D 18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:20
10:40
11:00
3D 11:20
11:50
3D 12:20
12:40
13:00
3D 13:20
13:50
3D 14:20
14:40
15:00
3D 15:20
15:50
3D 16:20
16:40
17:00
3D 17:20
17:50
3D 18:20
18:40
19:00
3D 19:20
19:50
3D 20:20
20:40
3D 21:20
21:50
3D 22:20
3D 23:20
23:50
3D 00:20
00:45
|Синема Стар
|
3D 10:10
11:00
3D 12:10
3D 14:15
15:15
3D 16:20
17:15
3D 18:25
|Стрела (Дубна)
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 15:15
3D 19:40
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 13:30
3D 15:05
3D 19:15
1 июля, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 13:40
3D 15:20
3D 19:45
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:10
3D 14:30
3D 18:50
3D 20:25
|Алмаз Синема
|
10:20
3D 12:00
13:40
3D 14:50
3D 16:30
17:30
3D 19:10
20:50
22:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 15:15
3D 19:40
|ДКЖкино
|
3D 11:15
3D 15:00
3D 18:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:00
3D 14:25
3D 16:05
3D 20:30
|Киносити
|
10:10
3D 10:40
12:00
3D 12:35
13:50
14:10
3D 14:30
15:40
16:00
3D 16:25
17:30
3D 18:20
19:20
3D 20:15
20:40
21:10
3D 22:10
23:00
3D 00:05
01:00
|Киреевский ГДК
|
3D 10:00
3D 14:25
3D 16:05
3D 20:30
|Октябрь
|
3D 09:10
3D 10:55
11:55
14:45
3D 15:35
3D 17:20
3D 19:05
21:35
3D 23:45
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 11:35
3D 15:40
3D 17:15
3D 18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:20
10:40
11:00
3D 11:20
11:50
3D 12:20
12:40
13:00
3D 13:20
13:50
3D 14:20
14:40
15:00
3D 15:20
15:50
3D 16:20
16:40
17:00
3D 17:20
17:50
3D 18:20
18:40
19:00
3D 19:20
19:50
3D 20:20
20:40
3D 21:20
21:50
3D 22:20
3D 23:20
23:50
3D 00:20
00:45
|Синема Стар
|
3D 10:10
11:00
3D 12:10
3D 14:15
15:15
3D 16:20
17:15
3D 18:25
|Стрела (Дубна)
|
3D 10:00
3D 14:25
3D 16:05
3D 20:30
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 13:30
3D 15:05
3D 19:15
2 июля, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 13:40
3D 15:20
3D 19:45
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:10
3D 14:30
3D 18:50
3D 20:25
|Алмаз Синема
|
10:20
3D 12:00
13:40
3D 14:50
3D 16:30
17:30
3D 19:10
20:50
22:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 15:15
3D 19:40
|ДКЖкино
|
3D 11:15
3D 15:00
3D 18:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:00
3D 14:25
3D 16:05
3D 20:30
|Киносити
|
10:10
3D 10:40
12:00
3D 12:35
13:50
14:10
3D 14:30
15:40
16:00
3D 16:25
17:30
3D 18:20
19:20
3D 20:15
20:40
21:10
3D 22:10
23:00
3D 00:05
01:00
|Киреевский ГДК
|
3D 10:00
3D 14:25
3D 16:05
3D 20:30
|Октябрь
|
3D 09:10
3D 10:55
11:55
14:45
3D 15:35
3D 17:20
3D 19:05
21:35
3D 23:45
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 11:35
3D 15:40
3D 17:15
3D 18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:20
10:40
11:00
3D 11:20
11:50
3D 12:20
12:40
13:00
3D 13:20
13:50
3D 14:20
14:40
15:00
3D 15:20
15:50
3D 16:20
16:40
17:00
3D 17:20
17:50
3D 18:20
18:40
19:00
3D 19:20
19:50
3D 20:20
20:40
3D 21:20
21:50
3D 22:20
3D 23:20
23:50
3D 00:20
00:45
|Синема Стар
|
3D 10:10
11:00
3D 12:10
3D 14:15
15:15
3D 16:20
17:15
3D 18:25
|Стрела (Дубна)
|
3D 10:00
3D 14:25
3D 16:05
3D 20:30
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 13:30
3D 15:05
3D 19:15
3 июля, понедельник
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 13:40
3D 15:20
3D 19:45
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:10
3D 14:30
3D 18:50
3D 20:25
|Алмаз Синема
|
10:20
3D 12:00
13:40
3D 14:50
3D 16:30
17:30
3D 19:10
20:50
22:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 15:15
3D 19:40
|ДКЖкино
|
3D 11:15
3D 15:00
3D 18:30
|Киносити
|
10:10
3D 10:40
12:00
3D 12:35
13:50
14:10
3D 14:30
15:40
16:00
3D 16:25
17:30
3D 18:20
19:20
3D 20:15
20:40
21:10
3D 22:10
23:00
3D 00:05
|Киреевский ГДК
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 15:15
3D 19:40
|Октябрь
|
3D 09:10
3D 10:55
11:55
14:45
3D 15:35
3D 17:20
3D 19:05
21:35
3D 23:45
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 11:35
3D 15:40
3D 17:15
3D 18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:20
10:40
11:00
3D 11:20
11:50
3D 12:20
12:40
13:00
3D 13:20
13:50
3D 14:20
14:40
15:00
3D 15:20
15:50
3D 16:20
16:40
17:00
3D 17:20
17:50
3D 18:20
18:40
19:00
3D 19:20
19:50
3D 20:20
20:40
3D 21:20
21:50
3D 22:20
3D 23:20
23:50
|Синема Стар
|
3D 10:10
11:00
3D 12:10
3D 14:15
15:15
3D 16:20
17:15
3D 18:25
|Стрела (Дубна)
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 15:15
3D 19:40
4 июля, вторник
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 13:40
3D 15:20
3D 19:45
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:10
3D 14:30
3D 18:50
3D 20:25
|Алмаз Синема
|
10:20
3D 12:00
13:40
3D 14:50
3D 16:30
17:30
3D 19:10
20:50
22:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 15:15
3D 19:40
|ДКЖкино
|
3D 11:15
3D 15:00
3D 18:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 15:15
3D 19:40
|Киносити
|
10:10
3D 10:40
12:00
3D 12:35
13:50
14:10
3D 14:30
15:40
16:00
3D 16:25
17:30
3D 18:20
19:20
3D 20:15
20:40
21:10
3D 22:10
23:00
3D 00:05
|Киреевский ГДК
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 15:15
3D 19:40
|Октябрь
|
3D 09:10
3D 10:55
11:55
14:45
3D 15:35
3D 17:20
3D 19:05
21:35
3D 23:45
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 11:35
3D 15:40
3D 17:15
3D 18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:20
10:40
11:00
3D 11:20
11:50
3D 12:20
12:40
13:00
3D 13:20
13:50
3D 14:20
14:40
15:00
3D 15:20
15:50
3D 16:20
16:40
17:00
3D 17:20
17:50
3D 18:20
18:40
19:00
3D 19:20
19:50
3D 20:20
20:40
3D 21:20
21:50
3D 22:20
3D 23:20
23:50
|Синема Стар
|
3D 10:10
11:00
3D 12:10
3D 14:15
15:15
3D 16:20
17:15
3D 18:25
|Стрела (Дубна)
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 15:15
3D 19:40
|Юность (Узловая)
|
10:00
3D 13:30
3D 15:05
3D 19:15
5 июля, среда
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 13:40
3D 15:20
3D 19:45
|Азот (Новомосковск)
|
3D 10:10
3D 14:30
3D 18:50
3D 20:25
|Алмаз Синема
|
10:20
3D 12:00
13:40
3D 14:50
3D 16:30
17:30
3D 19:10
20:50
22:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 15:15
3D 19:40
|ДКЖкино
|
3D 11:45
3D 17:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 15:15
3D 19:40
|Киносити
|
10:10
3D 10:40
12:00
3D 12:35
13:50
14:10
3D 14:30
15:40
16:00
3D 16:25
17:30
3D 18:20
19:20
3D 20:15
20:40
21:10
3D 22:10
23:00
3D 00:05
|Киреевский ГДК
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 15:15
3D 19:40
|Октябрь
|
3D 09:10
3D 10:55
11:55
14:45
3D 15:35
3D 17:20
3D 19:05
21:35
3D 23:45
|Победа (Новомосковск)
|
3D 10:00
3D 11:35
3D 15:40
3D 17:15
3D 18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:20
10:40
11:00
3D 11:20
11:50
3D 12:20
12:40
13:00
3D 13:20
13:50
3D 14:20
14:40
15:00
3D 15:20
15:50
3D 16:20
16:40
17:00
3D 17:20
17:50
3D 18:20
18:40
19:00
3D 19:20
19:50
3D 20:20
20:40
3D 21:20
21:50
3D 22:20
3D 23:20
23:50
|Синема Стар
|
3D 10:10
11:00
3D 12:10
3D 14:15
15:15
3D 16:20
17:15
3D 18:25
|Стрела (Дубна)
|
3D 10:00
3D 13:35
3D 15:15
3D 19:40
|Юность (Узловая)
|
10:00
3D 13:30
3D 15:05
3D 19:15
6 июля, четверг
|Киносити
|
3D 00:05