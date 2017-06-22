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Гадкий я 3

Гадкий я 3

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 29.06.2017
 
Режиссер:
Кайл Балда , Пьер Коффан, Эрик Гуильон
  
Актеры:
Дженни Слейт, Кристен Уиг, Стив Карелл, Стив Куган, Миранда Косгров, Рассел Брэнд, Трей Паркер, Пьер Коффан, Энди Найман, Дэна Гайер
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
96 мин
  

 

Грядет третье пришествие. Многодетный суперагент, роковая красотка и бессмертные миньоны на подходе. Готовьтесь. Они будут править миром.

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Сегодня
10:00 3D Киреевский ГДК
13:35 3D Киреевский ГДК
15:15 3D Киреевский ГДК
19:40 3D Киреевский ГДК
Завтра
09:10 3D Октябрь
10:00 3D Киреевский ГДК
10:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Стрела (Дубна)
10:00 3D Победа (Новомосковск)
10:10 Киносити
10:10 3D Синема Стар
10:10 3D Азот (Новомосковск)
10:20 Алмаз Синема
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 3D Киносити
10:55 3D Октябрь
11:00 Синема Стар
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:15 3D ДКЖкино
11:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 3D Победа (Новомосковск)
11:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55 Октябрь
12:00 Киносити
12:00 3D Алмаз Синема
12:10 3D Синема Стар
12:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35 3D Киносити
12:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 3D Юность (Узловая)
13:35 3D Киреевский ГДК
13:35 3D Стрела (Дубна)
13:35 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:35 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:40 Алмаз Синема
13:40 3D Азимут (Богородицк)
13:50 Киносити
13:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 Киносити
14:15 3D Синема Стар
14:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 3D Киносити
14:30 3D Азот (Новомосковск)
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 Октябрь
14:50 3D Алмаз Синема
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00 3D ДКЖкино
15:05 3D Юность (Узловая)
15:15 3D Киреевский ГДК
15:15 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:15 Синема Стар
15:15 3D Стрела (Дубна)
15:15 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:20 3D Азимут (Богородицк)
15:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35 3D Октябрь
15:40 Киносити
15:40 3D Победа (Новомосковск)
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Киносити
16:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 3D Синема Стар
16:25 3D Киносити
16:30 3D Алмаз Синема
16:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15 Синема Стар
17:15 3D Победа (Новомосковск)
17:20 3D Октябрь
17:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30 Алмаз Синема
17:30 Киносити
17:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 3D Киносити
18:25 3D Синема Стар
18:30 3D ДКЖкино
18:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 3D Азот (Новомосковск)
18:50 3D Победа (Новомосковск)
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 3D Октябрь
19:10 3D Алмаз Синема
19:15 3D Юность (Узловая)
19:20 Киносити
19:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 3D Киреевский ГДК
19:40 3D Стрела (Дубна)
19:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:40 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:45 3D Азимут (Богородицк)
19:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 3D Киносити
20:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25 3D Азот (Новомосковск)
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 Киносити
20:50 Алмаз Синема
21:10 Киносити
21:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Октябрь
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10 3D Киносити
22:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30 Алмаз Синема
23:00 Киносити
23:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 3D Октябрь
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 июня, пятница
09:10 3D Октябрь
10:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Стрела (Дубна)
10:00 3D Победа (Новомосковск)
10:10 3D Азот (Новомосковск)
10:10 3D Синема Стар
10:10 Киносити
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 Алмаз Синема
10:40 3D Киносити
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:55 3D Октябрь
11:00 Синема Стар
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:15 3D ДКЖкино
11:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 3D Победа (Новомосковск)
11:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55 Октябрь
12:00 Киносити
12:00 3D Алмаз Синема
12:10 3D Синема Стар
12:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35 3D Киносити
12:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 3D Юность (Узловая)
13:35 3D Стрела (Дубна)
13:35 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:35 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:40 3D Азимут (Богородицк)
13:40 Алмаз Синема
13:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50 Киносити
14:10 Киносити
14:15 3D Синема Стар
14:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 3D Азот (Новомосковск)
14:30 3D Киносити
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 Октябрь
14:50 3D Алмаз Синема
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00 3D ДКЖкино
15:05 3D Юность (Узловая)
15:15 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:15 3D Стрела (Дубна)
15:15 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:15 Синема Стар
15:20 3D Азимут (Богородицк)
15:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35 3D Октябрь
15:40 3D Победа (Новомосковск)
15:40 Киносити
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Киносити
16:20 3D Синема Стар
16:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 3D Киносити
16:30 3D Алмаз Синема
16:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15 Синема Стар
17:15 3D Победа (Новомосковск)
17:20 3D Октябрь
17:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30 Алмаз Синема
17:30 Киносити
17:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 3D Киносити
18:25 3D Синема Стар
18:30 3D ДКЖкино
18:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 3D Азот (Новомосковск)
18:50 3D Победа (Новомосковск)
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 3D Октябрь
19:10 3D Алмаз Синема
19:15 3D Юность (Узловая)
19:20 Киносити
19:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 3D Стрела (Дубна)
19:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:40 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:45 3D Азимут (Богородицк)
19:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 3D Киносити
20:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25 3D Азот (Новомосковск)
20:40 Киносити
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50 Алмаз Синема
21:10 Киносити
21:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Октябрь
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10 3D Киносити
22:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30 Алмаз Синема
23:00 Киносити
23:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 3D Октябрь
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 3D Киносити
00:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 июля, суббота
09:10 3D Октябрь
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Киреевский ГДК
10:00 3D Стрела (Дубна)
10:00 3D Победа (Новомосковск)
10:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:10 3D Азот (Новомосковск)
10:10 Киносити
10:10 3D Синема Стар
10:20 Алмаз Синема
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 3D Киносити
10:55 3D Октябрь
11:00 Синема Стар
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:15 3D ДКЖкино
11:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 3D Победа (Новомосковск)
11:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55 Октябрь
12:00 3D Алмаз Синема
12:00 Киносити
12:10 3D Синема Стар
12:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35 3D Киносити
12:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 3D Юность (Узловая)
13:35 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:40 3D Азимут (Богородицк)
13:40 Алмаз Синема
13:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50 Киносити
14:10 Киносити
14:15 3D Синема Стар
14:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:25 3D Киреевский ГДК
14:25 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:25 3D Стрела (Дубна)
14:30 3D Азот (Новомосковск)
14:30 3D Киносити
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 Октябрь
14:50 3D Алмаз Синема
15:00 3D ДКЖкино
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05 3D Юность (Узловая)
15:15 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:15 Синема Стар
15:20 3D Азимут (Богородицк)
15:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35 3D Октябрь
15:40 3D Победа (Новомосковск)
15:40 Киносити
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Киносити
16:05 3D Киреевский ГДК
16:05 3D Стрела (Дубна)
16:05 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 3D Синема Стар
16:25 3D Киносити
16:30 3D Алмаз Синема
16:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15 Синема Стар
17:15 3D Победа (Новомосковск)
17:20 3D Октябрь
17:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30 Алмаз Синема
17:30 Киносити
17:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 3D Киносити
18:25 3D Синема Стар
18:30 3D ДКЖкино
18:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 3D Азот (Новомосковск)
18:50 3D Победа (Новомосковск)
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 3D Октябрь
19:10 3D Алмаз Синема
19:15 3D Юность (Узловая)
19:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Киносити
19:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:45 3D Азимут (Богородицк)
19:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 3D Киносити
20:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25 3D Азот (Новомосковск)
20:30 3D Стрела (Дубна)
20:30 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:30 3D Киреевский ГДК
20:40 Киносити
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50 Алмаз Синема
21:10 Киносити
21:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Октябрь
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10 3D Киносити
22:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30 Алмаз Синема
23:00 Киносити
23:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 3D Октябрь
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 3D Киносити
00:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
01:00 Киносити
2 июля, воскресенье
09:10 3D Октябрь
10:00 3D Киреевский ГДК
10:00 3D Стрела (Дубна)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Победа (Новомосковск)
10:10 3D Азот (Новомосковск)
10:10 Киносити
10:10 3D Синема Стар
10:20 Алмаз Синема
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 3D Киносити
10:55 3D Октябрь
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 Синема Стар
11:15 3D ДКЖкино
11:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 3D Победа (Новомосковск)
11:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55 Октябрь
12:00 3D Алмаз Синема
12:00 Киносити
12:10 3D Синема Стар
12:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35 3D Киносити
12:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 3D Юность (Узловая)
13:35 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:40 3D Азимут (Богородицк)
13:40 Алмаз Синема
13:50 Киносити
13:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 Киносити
14:15 3D Синема Стар
14:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:25 3D Киреевский ГДК
14:25 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:25 3D Стрела (Дубна)
14:30 3D Азот (Новомосковск)
14:30 3D Киносити
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 Октябрь
14:50 3D Алмаз Синема
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00 3D ДКЖкино
15:05 3D Юность (Узловая)
15:15 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:15 Синема Стар
15:20 3D Азимут (Богородицк)
15:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35 3D Октябрь
15:40 3D Победа (Новомосковск)
15:40 Киносити
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Киносити
16:05 3D Киреевский ГДК
16:05 3D Стрела (Дубна)
16:05 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 3D Синема Стар
16:25 3D Киносити
16:30 3D Алмаз Синема
16:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15 Синема Стар
17:15 3D Победа (Новомосковск)
17:20 3D Октябрь
17:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30 Киносити
17:30 Алмаз Синема
17:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 3D Киносити
18:25 3D Синема Стар
18:30 3D ДКЖкино
18:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 3D Азот (Новомосковск)
18:50 3D Победа (Новомосковск)
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 3D Октябрь
19:10 3D Алмаз Синема
19:15 3D Юность (Узловая)
19:20 Киносити
19:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:45 3D Азимут (Богородицк)
19:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 3D Киносити
20:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25 3D Азот (Новомосковск)
20:30 3D Стрела (Дубна)
20:30 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:30 3D Киреевский ГДК
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 Киносити
20:50 Алмаз Синема
21:10 Киносити
21:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Октябрь
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10 3D Киносити
22:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30 Алмаз Синема
23:00 Киносити
23:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 3D Октябрь
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 3D Киносити
00:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
01:00 Киносити
3 июля, понедельник
09:10 3D Октябрь
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Стрела (Дубна)
10:00 3D Победа (Новомосковск)
10:00 3D Киреевский ГДК
10:10 3D Азот (Новомосковск)
10:10 Киносити
10:10 3D Синема Стар
10:20 Алмаз Синема
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 3D Киносити
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:55 3D Октябрь
11:00 Синема Стар
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:15 3D ДКЖкино
11:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 3D Победа (Новомосковск)
11:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55 Октябрь
12:00 3D Алмаз Синема
12:00 Киносити
12:10 3D Синема Стар
12:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35 3D Киносити
12:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:35 3D Стрела (Дубна)
13:35 3D Киреевский ГДК
13:40 3D Азимут (Богородицк)
13:40 Алмаз Синема
13:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50 Киносити
14:10 Киносити
14:15 3D Синема Стар
14:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 3D Азот (Новомосковск)
14:30 3D Киносити
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 Октябрь
14:50 3D Алмаз Синема
15:00 3D ДКЖкино
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:15 3D Стрела (Дубна)
15:15 Синема Стар
15:15 3D Киреевский ГДК
15:20 3D Азимут (Богородицк)
15:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35 3D Октябрь
15:40 Киносити
15:40 3D Победа (Новомосковск)
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Киносити
16:20 3D Синема Стар
16:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 3D Киносити
16:30 3D Алмаз Синема
16:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15 Синема Стар
17:15 3D Победа (Новомосковск)
17:20 3D Октябрь
17:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30 Киносити
17:30 Алмаз Синема
17:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 3D Киносити
18:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:25 3D Синема Стар
18:30 3D ДКЖкино
18:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 3D Азот (Новомосковск)
18:50 3D Победа (Новомосковск)
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 3D Октябрь
19:10 3D Алмаз Синема
19:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Киносити
19:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:40 3D Киреевский ГДК
19:40 3D Стрела (Дубна)
19:45 3D Азимут (Богородицк)
19:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 3D Киносити
20:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25 3D Азот (Новомосковск)
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 Киносити
20:50 Алмаз Синема
21:10 Киносити
21:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Октябрь
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10 3D Киносити
22:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30 Алмаз Синема
23:00 Киносити
23:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 3D Октябрь
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 3D Киносити
4 июля, вторник
09:10 3D Октябрь
10:00 3D Стрела (Дубна)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 3D Киреевский ГДК
10:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 3D Победа (Новомосковск)
10:00 Юность (Узловая)
10:10 3D Азот (Новомосковск)
10:10 3D Синема Стар
10:10 Киносити
10:20 Алмаз Синема
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 3D Киносити
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:55 3D Октябрь
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 Синема Стар
11:15 3D ДКЖкино
11:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 3D Победа (Новомосковск)
11:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55 Октябрь
12:00 3D Алмаз Синема
12:00 Киносити
12:10 3D Синема Стар
12:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35 3D Киносити
12:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 3D Юность (Узловая)
13:35 3D Стрела (Дубна)
13:35 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:35 3D Киреевский ГДК
13:35 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:40 3D Азимут (Богородицк)
13:40 Алмаз Синема
13:50 Киносити
13:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 Киносити
14:15 3D Синема Стар
14:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 3D Азот (Новомосковск)
14:30 3D Киносити
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 Октябрь
14:50 3D Алмаз Синема
15:00 3D ДКЖкино
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05 3D Юность (Узловая)
15:15 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:15 3D Стрела (Дубна)
15:15 3D Киреевский ГДК
15:15 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:15 Синема Стар
15:20 3D Азимут (Богородицк)
15:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35 3D Октябрь
15:40 Киносити
15:40 3D Победа (Новомосковск)
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Киносити
16:20 3D Синема Стар
16:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 3D Киносити
16:30 3D Алмаз Синема
16:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15 Синема Стар
17:15 3D Победа (Новомосковск)
17:20 3D Октябрь
17:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30 Алмаз Синема
17:30 Киносити
17:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 3D Киносити
18:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:25 3D Синема Стар
18:30 3D ДКЖкино
18:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 3D Азот (Новомосковск)
18:50 3D Победа (Новомосковск)
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 3D Октябрь
19:10 3D Алмаз Синема
19:15 3D Юность (Узловая)
19:20 Киносити
19:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:40 3D Киреевский ГДК
19:40 3D Стрела (Дубна)
19:40 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:45 3D Азимут (Богородицк)
19:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 3D Киносити
20:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25 3D Азот (Новомосковск)
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 Киносити
20:50 Алмаз Синема
21:10 Киносити
21:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Октябрь
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10 3D Киносити
22:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30 Алмаз Синема
23:00 Киносити
23:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 3D Октябрь
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 3D Киносити
5 июля, среда
09:10 3D Октябрь
10:00 3D Стрела (Дубна)
10:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:00 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
10:00 Юность (Узловая)
10:00 3D Киреевский ГДК
10:00 3D Победа (Новомосковск)
10:10 3D Азот (Новомосковск)
10:10 3D Синема Стар
10:10 Киносити
10:20 Алмаз Синема
10:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:40 3D Киносити
10:55 3D Октябрь
11:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00 Синема Стар
11:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:35 3D Победа (Новомосковск)
11:45 3D ДКЖкино
11:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55 Октябрь
12:00 3D Алмаз Синема
12:00 Киносити
12:10 3D Синема Стар
12:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35 3D Киносити
12:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 3D Юность (Узловая)
13:35 3D Стрела (Дубна)
13:35 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:35 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:35 3D Киреевский ГДК
13:40 3D Азимут (Богородицк)
13:40 Алмаз Синема
13:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:50 Киносити
14:10 Киносити
14:15 3D Синема Стар
14:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30 3D Азот (Новомосковск)
14:30 3D Киносити
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:45 Октябрь
14:50 3D Алмаз Синема
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05 3D Юность (Узловая)
15:15 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:15 3D Стрела (Дубна)
15:15 3D Киреевский ГДК
15:15 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:15 Синема Стар
15:20 3D Азимут (Богородицк)
15:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35 3D Октябрь
15:40 Киносити
15:40 3D Победа (Новомосковск)
15:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:00 Киносити
16:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 3D Синема Стар
16:25 3D Киносити
16:30 3D Алмаз Синема
16:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15 3D Победа (Новомосковск)
17:15 Синема Стар
17:20 3D Октябрь
17:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:30 Алмаз Синема
17:30 Киносити
17:30 3D ДКЖкино
17:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20 3D Киносити
18:25 3D Синема Стар
18:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 3D Азот (Новомосковск)
18:50 3D Победа (Новомосковск)
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05 3D Октябрь
19:10 3D Алмаз Синема
19:15 3D Юность (Узловая)
19:20 Киносити
19:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:40 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
19:40 3D Киреевский ГДК
19:40 3D Стрела (Дубна)
19:45 3D Азимут (Богородицк)
19:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:15 3D Киносити
20:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25 3D Азот (Новомосковск)
20:40 Киносити
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50 Алмаз Синема
21:10 Киносити
21:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Октябрь
21:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10 3D Киносити
22:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30 Алмаз Синема
23:00 Киносити
23:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 3D Октябрь
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 3D Киносити
6 июля, четверг
00:05 3D Киносити
Расписание на все дни
0
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