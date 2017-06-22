Гадкий я 3

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 29.06.2017

Режиссер: Кайл Балда , Пьер Коффан, Эрик Гуильон

Актеры: Дженни Слейт, Кристен Уиг, Стив Карелл, Стив Куган, Миранда Косгров, Рассел Брэнд, Трей Паркер, Пьер Коффан, Энди Найман, Дэна Гайер

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 96 мин

Грядет третье пришествие. Многодетный суперагент, роковая красотка и бессмертные миньоны на подходе. Готовьтесь. Они будут править миром.