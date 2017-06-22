ММКФ-2017: Гиппопотам

Страна: Великобритания, 2017

Премьера: в РФ 29.06.2017

Режиссер: Джон Дженкс

Актеры: Мэттью Модайн, Рассел Тови, Эмили Беррингтон, Джеральдин Сомервилль, Фиона Шоу, Роджер Аллам, Тим МакИннерни, Адриан Буше, Лайн Рени, Томми Найт

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 86 мин

Низвергнутый поэт, страстный любитель виски и дебошир Тэд Уоллес получает странное предложение от своей крестной дочери. Он должен отправиться в имение своего школьного друга, чтобы расследовать серию чудесных исцелений, всполошивших аристократическое семейство. В центре этих событий оказывается младший сын лорда Логан — ангельский подросток с необузданной сексуальной фантазией. Прожженный скептик и циник Тэд горит желанием вывести всех на чистую воду, однако разгадка «тайны без преступления» приводит к поразительным последствиям.