ММКФ-2017: Гиппопотам
Страна:
Великобритания, 2017
Премьера:
в РФ 29.06.2017
Режиссер:
Джон Дженкс
Актеры:
Мэттью Модайн, Рассел Тови, Эмили Беррингтон, Джеральдин Сомервилль, Фиона Шоу, Роджер Аллам, Тим МакИннерни, Адриан Буше, Лайн Рени, Томми Найт
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
86 мин
Низвергнутый поэт, страстный любитель виски и дебошир Тэд Уоллес получает странное предложение от своей крестной дочери. Он должен отправиться в имение своего школьного друга, чтобы расследовать серию чудесных исцелений, всполошивших аристократическое семейство. В центре этих событий оказывается младший сын лорда Логан — ангельский подросток с необузданной сексуальной фантазией. Прожженный скептик и циник Тэд горит желанием вывести всех на чистую воду, однако разгадка «тайны без преступления» приводит к поразительным последствиям.
Сегодня
|20:00
|ДКЖкино
Завтра
|20:00
|ДКЖкино
1 июля, суббота
|20:00
|ДКЖкино
2 июля, воскресенье
|20:00
|ДКЖкино
3 июля, понедельник
|20:00
|ДКЖкино
4 июля, вторник
|20:00
|ДКЖкино
5 июля, среда
|21:30
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