20-летие клуба «Премьер»

30 июня в загородном ресторане «Берендей» под лозунгом «Помним хорошее!» пройдет грандиозная вечеринка в честь 20-летия клуба «Премьер»! Только на одну ночь сам клуб, а также «Чили», «TaBU» и старый добрый паб «Guinness» вернутся, чтобы под открытым небом собрать всех, кто любил «Премьер» и был к нему причастен.

За вертушками: Деш, Денвер, Iceberg, Urban, Alex, Рысев.



Живой концерт: ВИА «Фанты».



Танцевальные гости: коллектив NEO, Сергей Крапива, Кефир.



Бармен-шоу: Сергей Прокопец, Влад Семенов, Максим Гудков.



Конферанс вечеринки: бессменный арт-директор комплекса «Премьер», шоумен Роман Борисов.

Вечеринка пройдет при поддержке компании «Медиа Траст», газеты «Слобода», портала Myslo и журнала «Модный город».

Вход свободный, фейсконтроль, дресс-код.

Резерв столов, домиков и подробности мероприятия: 8−920−761−27−57.