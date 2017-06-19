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20-летие клуба «Премьер»

20-летие клуба «Премьер»

30 июня в загородном ресторане «Берендей» под лозунгом «Помним хорошее!» пройдет грандиозная вечеринка в честь 20-летия клуба «Премьер»! Только на одну ночь сам клуб, а также «Чили», «TaBU» и старый добрый паб «Guinness» вернутся, чтобы под открытым небом собрать всех, кто любил «Премьер» и был к нему причастен.

За вертушками: Деш, Денвер, Iceberg, Urban, Alex, Рысев.

Живой концерт: ВИА «Фанты».

Танцевальные гости: коллектив NEO, Сергей Крапива, Кефир.

Бармен-шоу: Сергей Прокопец, Влад Семенов, Максим Гудков.

Конферанс вечеринки: бессменный арт-директор комплекса «Премьер», шоумен Роман Борисов.

Вечеринка пройдет при поддержке компании «Медиа Траст», газеты «Слобода», портала Myslo и журнала «Модный город».

Вход свободный, фейсконтроль, дресс-код.

Резерв столов, домиков и подробности мероприятия: 8−920−761−27−57.

Где и когда?
Берендей, загородный ресторан
Тула, Тула, 192-ой км трассы Москва-Крым (деревня Мыза)
30 июня 2017, пятница
20:00
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