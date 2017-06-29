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Продолжаем голосование за лучший тульский детский центр

Продолжаем голосование за лучший тульский детский центр

Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.

Напоминаем, что на нашем портале идёт голосование лучшие центры раннего развития для детей в Туле. Поделитесь своим мнением!

Голосуйте за ваши любимые детские центры, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

 

13 июля мы подведем итоги голосования и назовем самый «народный» тульский  центр раннего развития детей.

На сегодняшний день лидирует «Детский клуб Буракова», на втором и третьем месте «Данко» и «Любознайка». Голосуйте, и возможно к итогам голосования картина будет другой.

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

сегодня, в 12:33 0
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