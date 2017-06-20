Марина Киреева (Краски)
Марина Киреева — экс-солистка группы «Краски», профессиональная певица, композитор, автор песен, ведущая, педагог по вокалу.
В 2009 году был записан «Зеленый альбом» с участием Марины. После чего артистка несколько лет работала солисткой данного коллектива.
В данный момент Марина Киреева является супругой солиста группы «Премьер-Министр» Василия Киреева и продолжает сотрудничать с продюсером группы и автором всех песен Алексеем Вороновым, радовать слушателей, как любимыми хитами группы «Краски», так и новыми произведениями.
Вход свободный. Бронь столиков по телефону 36−47−03.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 47 (ТЦ «Гостиный Двор»)
1 июля 2017, суббота
01:00