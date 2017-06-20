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Марина Киреева (Краски)

Марина Киреева (Краски)

Марина Киреева — экс-солистка группы «Краски», профессиональная певица, композитор, автор песен, ведущая, педагог по вокалу.

В 2009 году был записан «Зеленый альбом» с участием Марины. После чего артистка несколько лет работала солисткой данного коллектива.

В данный момент Марина Киреева является супругой солиста группы «Премьер-Министр» Василия Киреева и продолжает сотрудничать с продюсером группы и автором всех песен Алексеем Вороновым, радовать слушателей, как любимыми хитами группы «Краски», так и новыми произведениями.

Вход свободный. Бронь столиков по телефону 36−47−03.

Где и когда?
Пряник, ресторан-клуб
Тула, улица Советская, 47 (ТЦ «Гостиный Двор»)
1 июля 2017, суббота
01:00
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