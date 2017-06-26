2:22
Страна:
США, Австралия, 2017
Премьера:
в РФ 29.06.2017
Режиссер:
Пол Карри
Актеры:
Тереза Палмер, Михил Хаушман, Сэм Рид, Мейв Дермоди, Реми Хий, Симона Кэссел, Джон Уотерс, Керри Армстронг, Мариса Ламоника, Ричард Дейвис
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
98 мин
Авиадиспетчер Дилан чудом избегает ответственности за столкновение в воздухе двух пассажирских самолетов, причиной которого становится загадочная вспышка, произошедшая в 2:22. Благодаря странным событиям он встречает Сару, вместе с которой обнаруживает много общего между недавним случаем и двойным убийством, совершенным давным-давно.
Сегодня
|12:50
|Алмаз Синема
|14:05
|Киносити
|18:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Алмаз Синема
|22:10
|Киносити
Завтра
|12:50
|Алмаз Синема
|14:05
|Киносити
|18:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Алмаз Синема
|22:10
|Киносити
1 июля, суббота
|12:50
|Алмаз Синема
|14:05
|Киносити
|18:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Алмаз Синема
|22:10
|Киносити
2 июля, воскресенье
|12:50
|Алмаз Синема
|14:05
|Киносити
|18:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Алмаз Синема
|22:10
|Киносити
3 июля, понедельник
|12:50
|Алмаз Синема
|14:05
|Киносити
|18:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Алмаз Синема
|22:10
|Киносити
4 июля, вторник
|12:50
|Алмаз Синема
|14:05
|Киносити
|18:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Алмаз Синема
|22:10
|Киносити
5 июля, среда
|12:50
|Алмаз Синема
|14:05
|Киносити
|18:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Алмаз Синема
|22:10
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:50
21:00
|Киносити
|
14:05
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:05
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:50
21:00
|Киносити
|
14:05
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:05
1 июля, суббота
|Алмаз Синема
|
12:50
21:00
|Киносити
|
14:05
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:05
2 июля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:50
21:00
|Киносити
|
14:05
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:05
3 июля, понедельник
|Алмаз Синема
|
12:50
21:00
|Киносити
|
14:05
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:05
4 июля, вторник
|Алмаз Синема
|
12:50
21:00
|Киносити
|
14:05
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:05
5 июля, среда
|Алмаз Синема
|
12:50
21:00
|Киносити
|
14:05
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:05