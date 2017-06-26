Страна: США, Австралия, 2017

Премьера: в РФ 29.06.2017

Режиссер: Пол Карри

Актеры: Тереза Палмер, Михил Хаушман, Сэм Рид, Мейв Дермоди, Реми Хий, Симона Кэссел, Джон Уотерс, Керри Армстронг, Мариса Ламоника, Ричард Дейвис

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 98 мин

Авиадиспетчер Дилан чудом избегает ответственности за столкновение в воздухе двух пассажирских самолетов, причиной которого становится загадочная вспышка, произошедшая в 2:22. Благодаря странным событиям он встречает Сару, вместе с которой обнаруживает много общего между недавним случаем и двойным убийством, совершенным давным-давно.