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2:22

2:22

Страна:
США, Австралия, 2017
 
Премьера:
в РФ 29.06.2017
 
Режиссер:
Пол Карри
  
Актеры:
Тереза Палмер, Михил Хаушман, Сэм Рид, Мейв Дермоди, Реми Хий, Симона Кэссел, Джон Уотерс, Керри Армстронг, Мариса Ламоника, Ричард Дейвис
  
Жанр:
триллер
  
Продолжительноcть:
98 мин
  

 

Авиадиспетчер Дилан чудом избегает ответственности за столкновение в воздухе двух пассажирских самолетов, причиной которого становится загадочная вспышка, произошедшая в 2:22. Благодаря странным событиям он встречает Сару, вместе с которой обнаруживает много общего между недавним случаем и двойным убийством, совершенным давным-давно.

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