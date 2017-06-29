Обзор Myslo: Что нужно твоему питомцу?

на фото чихуахуа Тейлор Майлз Прауэр.

Для него нет важнее и роднее существа, чем ты. А все потому, что ты любишь своего питомца и заботишься о нем. Myslo предлагает обзор компаний, которые знают, как сделать ваши отношения еще более теплыми и близкими.

Зоомагазин «Усатый-Полосатый»

ул. Фрунзе, 29.

+7(962)275-03-11.

пр-т Ленина, 112 А

+7(910)948-61-61.

https://vk.com/club48734485

https://ok.ru/group/54354674581610

https://www.instagram.com/usatyi_polosatyi71

В зоомагазине «Усатый-Полосатый» по-настоящему любят тех, ради кого работают. В двух тульских магазинах - тысячи товаров для всевозможных животных - кошек, собак, шиншилл, попугаев, хомяков, хорьков и т.д. При этом, все товары - по приемлемой цене. Здесь вы сможете купить для своего любимца корма, игрушки, одежду, домики, лежаки, миски и многие другие аксессуары без ущерба кошельку.

Помимо стандартных товаров, «Усатый-Полосатый» предлагает занятные оригинальные вещи для питомцев. Поверьте: такую продукцию вы вряд ли найдете в другом тульском зоомагазине.

Ваш пес любознателен и игрив? Развейте его таланты. Бластер для игры с собакой стреляет теннисными мечами на расстоянии до 15 метров. Веселое и полезное развлечение, которое точно придется по душе вашему любимцу.

Ваш кот модник? В «Усатом-Полосатом» вы найдете интересную вещицу - краски для шерсти животных. Они абсолютно безопасны, так как разработаны на основе растительных компонентов. Более того: эти краски защищают и оздоравливают шерсть. Стильно и полезно!

В «Усатом-полосатом» есть и другие необычные товары - питьевые фонтаны для животных, парфюмированные ошейники для собак, пылесос для питомцев и даже специальные феромоны.

Как говорят сотрудники зоомагазина, домашние любимцы в восторге от таких аксессуаров.

В ходу, конечно, и сезонные товары. Например, охлаждающие изделия для животных: они помогают питомцам легче перенести жару и делают более комфортным их пребывание на солнце во время прогулки, в транспорте и на выставках.

Другой хит продаж - комбинезон от клещей с ловушкой. Это изделие обезопасит вашего животного в сезон активности паразитов: светлая расцветка позволяет быстро заметить насекомое на комбинезоне, а защитные ловушки препятствуют перемещению клещей с комбинезона на тело собаки. Безопасность питомца - превыше всего!

«Усатый-Полосатый» регулярно проводит огромное количество акций. Сейчас одно из самых популярных предложений распространяется на сухие корма ПроПлан (400 гр) 2+1 и Роял Канин 400+400 гр. Суть акций проста: покупаешь больше — платишь меньше.

Много акций и на популярные влажные корма (Феликс, Роял Канин, ПроПлан, Хиллс).

Акции проходят практически постоянно. Акционные товары закупаются в большом количестве, благодаря этому цена остается всегда низкой.

«Усатый-Полосатый» - не просто магазин. Это, можно сказать, благотворительная площадка, где вы можете помочь нуждающимся людям и бездомным животным.

Так, например, действует акция «Добрые крышечки»: собрав крышки от пластиковых бутылок и принеся их в магазин, вы делаете доброе дело. Сотрудники «Усатого-Полосатого» относят их на пункты сбора, оттуда они попадают на завод, где переплавливаются и «превращаются» в реальные деньги. Они пойдут на помощь детям с ограниченными возможностями.

Другая акция - «Помогать легко». В «Усатом-Полосатом» вы можете купить корм для животных и оставить его в магазине. А сотрудники передадут его волонтерам. Делать добрые дела и правда легко!

Команда «Усатого-Полосатого» - это люди, горячо любящие свое дело. Их компания планирует и дальше развиваться, расти и делать сервис максимально удобным для покупателей!

Интернет-магазин товаров для животных Барбосу.ру

Тула, ул. Металлургов, д. 87 (гипермаркет «Спар», 1 этаж)

+ 7 (967) 431-62-43 ,

+7 (4872) 71-62-43.

https://barbosu.ru/

https://vk.com/barbosu_ru

Иногда, даже обойдя десяток зоомагазинов, так и не находишь нужный товар. Да и времени на такие поиски тратить не хочется — есть дела важнее и приятнее.

Другое дело — интернет-магазин: идти никуда не нужно, найти и подобрать корм можно за пару кликов, а забрать или получить ваш заказ курьером — в любое удобное место и время.

Но Барбосу.ру — не просто онлайн-магазин, а современный и удобный сервис, цель которого — комфорт клиентов. А этот комфорт складывается из нескольких принципов:

1. Всегда низкие цены: на 10−15% ниже розничных.

2. Быстрая и точная доставка по Туле (от 1000 рублей — бесплатно). В обед на работу, домой после 18 или попозже к 22 — привезем в удобное место и время, чтобы ни один кот или пес не остался голодным.

3. Пункт самовывоза в Гиперспаре (с 10:00 до 21:00). Закупаетесь перед выходными — заодно заберёте заказ или сделаете новый.

4. Удобные варианты оплаты: наличными и банковской картой в магазине и курьеру.

5. Ассортимент: более 6 000 товаров на 3-х складах. Чтобы вы всегда находили именно то, что нужно, а мы — помогали вам это получить.

6. Бонусы за каждую покупку и постоянные акции — информацию об актуальных найдете на сайте или о них вам расскажут по телефону и в магазине.

Мы знаем, как важен правильный выбор ухода и питания для вас и ваших животных. Поэтому заботимся о том, чтобы представить полные линейки кормов и рационов популярных премиальных брендов: Royal Canin, Purina Pro Plan, Hill`s, Acana, Go!, NOW Fresh.

И конечно, Барбосу.ру и его сервиса не было бы без сотрудников — тех, кто каждый день помогает вам с оформлением заказов, подсказывает, как правильно перевести любимца на другой корм и с удовольствием слушает забавные истории о ваших питомцах.

Внимание: скидка 7% по промокоду BARBOSU1

Акция продлится до 31.08.2017 включительно.

ZOOHotel для вашего любимца

Тула, ул. Рязанская, 44 а.

+7 (4872) 24-04-30,

+7−920−744−24−34.

zoohotel-tula.ru/

vk.com/zoohotel71

https://www.instagram.com/zoohotel_tula/

Лето — сезон отпусков. Уезжая в путешествие на две недели, каждая семья волнуется о своем питомце. Хорошо, если есть, с кем его оставить. Но бывает и так, что животное остается дома на большой срок в одиночестве, без присмотра. Вы переживаете, и отдых превращается в испытание: как там Рекс? Все ли с ним в порядке? Кушает ли он? Не скучает?

На самом деле, эта проблема решается легко: отдыхаешь сам, отправь на отдых и своего питомца. В ZOOHotel он будет чувствовать себя, как на самом изысканном курорте. А вы будете спокойны за его самочувствие, безопасность и досуг.

Что такое ZOOHotel? По сути, специальная гостиница для животных, только вместо номеров — просторные вольеры. Для удобства и безопасности питомцев помещение рассчитано на одного гостя. В ежедневном расписании — трехразовое питание, прогулки на свежем воздухе, игры в развлекательной комнате и, конечно, «сеансы ласки» — то, что необходимо каждому животному. Будьте уверены: для ZOOHotel ваш питомец — самый желанный гость.

Время пребывания вашего любимца на отдыхе в отеле не ограничено. Сотрудники ZOOHotel настолько привыкают к своим постояльцам, что уже считают их родными. Подарите своему другу отпуск!

* на фото зооняни ZOOHotel, с котом Бетховиным - его хозяйка.

Зоосалон Mon Ami

Тула, ул. Михеева, 27 (цокольный этаж)

+7-905-627-22-07

https://vk.com/mon_ami_tula

https://www.instagram.com/mon_ami_tula/

Салон для усатых и хвостатых открыл свои двери в Туле. Здесь вы можете воплотить в жизнь свои самые смелые желания относительно внешности вашего любимца или же просто придать его виду ухоженность, а образу - завершенность.

Профессиональный груминг в Mon Ami - это не только гарантия качества, но и возможность поприсутствовать при работе мастера.

Вы увидите, как стригут вашу собаку. В Туле такая услуга (причем бесплатная) доступна только в этом салоне.

Красота для собак

Итак, для собак Mon Ami предлагает следующие процедуры:

комплексный уход;

мытье;

вычесывание колтунов;

чистка ушей;

гигиеническая стрижка собак;

обрезка когтей;

тримминг

креатив

Креатив - самое необычное и, наверное, востребованное направление. Современная мода пришла и в мир наших четвероногих друзей. Каждому хочется выделить свою собаку из толпы, добавить ей индивидуальности и неповторимости. В салоне красоты для животных Mon ami готовы предложить множество вариантов креативных украшений для ваших стильных питомцев.

1. Узор на шерсти «шиншилла», «ёлочка»

Это очень популярная креативная стрижка, которая несомненно обратит внимание на ваше животное. Узор можно выполнить практически на любой шерсти длиной от 1 см. Подойдет для многих пород собак (йоркширский терьеры, ши-тцу, спаниели, чихуахуа, метисы) и кошек.

Самое замечательное, что такой креативный узор будет сохранятся на протяжении отрастания шерсти и выглядеть также привлекательно.

2. Украшение стразами

Стразы разных цветов и размеров добавят блеска Вашей собаке. Стразы прикрепляются к шерсти на специальный клей, который подходит для использования на животных. Мастера салона Mon ami могут украсить стразами ушки, мордочку, тело или даже выложить небольшой рисунок. Все зависит от фантазии и желания!

3. Блеск-тату

Грумеры создадут красивый яркий рисунок на теле вашего питомца. Блестки наносятся на совершенно безвредный для животного клей. Выбрав узор, вы подчеркнете индивидуальность и неповторимость своей собаки.

4. Окрашивание пастельными мелками

Окрашивание мелками позволяет создать уникальный образ, не повреждая шерсть и никак не мешая животному. Такое окрашивание подойдет собакам со светлой шерстью, так как перед процедурой не происходит обесцвечивания волоса.

В салоне окрашивают и специальными стойкими красками для животных, которые держатся несколько месяцев на шерсти, но являются безвредными и нетоксичными.

Можно сделать окрашивание одним цветом или выделить прядки разными оттенками, создав неповторимый образ для собаки.

Красота для кошек

Что делать если ваша кошка постоянно точит когти о новую мебель и стены? При этом когтеточка, купленная за большие деньги, ее абсолютно не интересует… Многие владельцы прибегают к операции по удалению когтей, которая в развитых странах Европы запрещена и считается негуманной. Кто-то предпочитает избавится от некогда любимого «домашнего тигра» …

Но салон красоты для животных Mon ami предлагает совершенно безопасную услугу, которая спасет вашу квартиру, руки и не доставит никаких проблем животному.

Это специальные силиконовые «антицарапки», которые приклеиваются к когтю.

Эти накладки отрастают вместе с коготком, не причиняя дискомфорта кошке. К тому же они выглядят очень стильно! Приходите в зоосалон Mon ami - спасите свои нервы и квартиру!

Салон красоты Mon Ami также предлагает услугу по стрижке кошки. Процедура проводится без наркоза и других седативных средств, так что пройдет без последствий для здоровья. Для особенно буйных и агрессивных животных используют специальный намордник. Стрижка обычно занимает не более часа и не доставит кошке дискомфорта.