Выходные в Туле: 29-31 января
Грядущие выходные нам как бы шепчут: «Остановись. Переведи дух... Посмотри сериал, который так давно хотел посмотреть, или просто проведи время с семьей». Ведь уже в следующий уик-энд тебя ждёт много ярких событий.
Васильков & Коты
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 300 руб.
29 января в культурном центре «Типография» пройдет концерт арт-рок-коллектива «Васильков & Коты». «Коты» возвращаются с большим сольным концертом!
«Академия Михайлова» – «Амурские тигры»
Где: Ледовый дворец.
29 января в Ледовом дворце пройдут матчи «Академии Михайлова» против «Амурских тигров». Команды уже встречались в сентябре, и тот выезд стал пока что самым дальним выездом в истории тульского хоккея.
Счастливые дни
Где: Тульский камерный драматический театр.
События и лица с Денисом Казаковым
Где: прямая трансляция в группе ТЮЗа.
29 января в Тульском областном театре юного зрителя состоится онлайн-встреча с ведущим мастером сцены, артистом Денисом Казаковым. Театр продолжает проводить прямые эфиры «ТЮЗ. События и лица».
Тульский экзотариум
Когда: 29-31 января, c 10.00.
Где: Тульский областной экзотариум.
Стоимость: от 100 руб.
Киноклуб в «Типографии»
Где: КЦ «Типография».
Выставка «Водный путь» в музее «Тульские древности»
Где: музей «Тульские древности».
Выставка-исследование современного города
Где: Творческий индустриальный кластер «Октава».
В Музее станка работает выставка-исследование современного города. Выставка посвящена таким актуальным темам, как:
- проблемы достоверности информации и зависимости от гаджетов;
- ощущение свободы и семейная память;
- городские граффити и попытка выйти из темной комнаты, поборов свои страхи.
Твин Пикс
На выходных будет скользко. Будьте внимательны и не забывайте надевать маску!