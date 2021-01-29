город
город
Регистрация
Выходные в Туле: 29-31 января

Выходные в Туле: 29-31 января

Грядущие выходные нам как бы шепчут: «Остановись. Переведи дух... Посмотри сериал, который так давно хотел посмотреть, или просто проведи время с семьей». Ведь уже в следующий уик-энд тебя ждёт много ярких событий.

Васильков & Коты

Когда: 29 января, пятница, 19.30.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 300 руб.

Васильков & Коты

29 января в культурном центре «Типография» пройдет концерт арт-рок-коллектива «Васильков & Коты». «Коты» возвращаются с большим сольным концертом!

 

«Академия Михайлова» – «Амурские тигры»

Когда: 29 января, пятница, 19.00.

Где: Ледовый дворец.

«Академия Михайлова» - «Амурские тигры»

29 января в Ледовом дворце пройдут матчи «Академии Михайлова» против «Амурских тигров». Команды уже встречались в сентябре, и тот выезд стал пока что самым дальним выездом в истории тульского хоккея. 

 

Счастливые дни

Когда: 31 января, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Счастливые дни

31 января в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» – космический и страшный. Когда человеку страшно, он хватается за быт. 
 

События и лица с Денисом Казаковым

Когда: 29 января, пятница, 16.00.

Где: прямая трансляция в группе ТЮЗа.

События и лица с Денисом Казаковым

29 января в Тульском областном театре юного зрителя состоится онлайн-встреча с ведущим мастером сцены, артистом Денисом Казаковым. Театр продолжает проводить прямые эфиры «ТЮЗ. События и лица».

 

Тульский экзотариум

Когда: 29-31 января, c 10.00.
Где: Тульский областной экзотариум.
Стоимость: от 100 руб.

Тульский экзотариум

Тульский экзотариум приглашает посетителей. Из городских джунглей вы попадете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!
 

Киноклуб в «Типографии»

Когда: 31 января, воскресенье, 18.00.

Где: КЦ «Типография».

Киноклуб в «Типографии»

31 января в «Типографии» пройдет встреча киноклуба. На предстоящей встрече киноклуба поговорим о Паоло Соррентино. Разберем художественный стиль режиссера на примере одной из работ.
 

Выставка «Водный путь» в музее «Тульские древности»

Когда: 29 января, пятница, 17.00.

Где: музей «Тульские древности».

Выставка «Водный путь» в музее «Тульские древности»

29 января в музее «Тульские древности» открывается выставка работ художницы Наталии Воробьевой «Водный путь». Цикл «Водный путь» сложился из этюдов и работ, написанных на основе впечатлений, привезенных из путешествий по Тульской области.
 

Выставка-исследование современного города

Когда: 29-31 января, суббота-воскресенье, 12.00−21.00.

Где: Творческий индустриальный кластер «Октава».

Выставка-исследование современного города

В Музее станка работает выставка-исследование современного города. Выставка посвящена таким актуальным темам, как:

  • проблемы достоверности информации и зависимости от гаджетов;
  • ощущение свободы и семейная память;
  • городские граффити и попытка выйти из темной комнаты, поборов свои страхи.
Авторы работ — ученики проектной школы «Каскад. Тула» — испытали свои творческие возможности в лабораториях «Гибридные практики» и Transit Mode.
 
Что посмотреть?
Недавно, а именно 20 января, великому американскому режиссеру Дэвиду Линчу исполнилось 75 лет. В честь юбилея «КиноПоиск» подготовил видеоэссе про его авторский стиль.
 
Как Дэвид Линч вскрывает зло, таящееся за фасадами одноэтажной Америки? Почему для его фильмов так важны музыка и работа со звуком? Каким образом Линч выстраивает сценарии своих лент по логике сна? И почему «Твин Пикс» стал революцией в мире сериалов?
 

 

Твин Пикс

История начинается с известия о находке обнаженного тела старшеклассницы Лоры Палмер, завернутого в полиэтилен и выброшенного волнами на берег озера. В ходе расследования перед внимательными взглядами агента Купера, шерифа Трумана и его помощников проходят разные жители Твин Пикса. Постепенно зритель открывает для себя темную и страшную сторону жизни обитателей на первый взгляд тихого и мирного городка. Погрузитесь в мир «Твин Пикса»!
 
 

На выходных будет скользко. Будьте внимательны и не забывайте надевать маску!

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 09:41 0
Другие статьи по темам
Событие
Выходные в Туле

Выходные в Туле

Авторская рассылка самых значимых событий выходного дня. Ваша личная афиша в одном письме.

Увлечение детей гаджетами может быть полезным: Академия РУБИКОН объявляет набор студентов
Увлечение детей гаджетами может быть полезным: Академия РУБИКОН объявляет набор студентов
Чтобы урожай радовал: какие семена выбрать и как правильно ухаживать за рассадой
Чтобы урожай радовал: какие семена выбрать и как правильно ухаживать за рассадой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.