Выходные в Туле: 29-31 января

Грядущие выходные нам как бы шепчут: «Остановись. Переведи дух... Посмотри сериал, который так давно хотел посмотреть, или просто проведи время с семьей». Ведь уже в следующий уик-энд тебя ждёт много ярких событий.

Когда: 29 января, пятница, 19.30.

Где: КЦ «Типография».

Стоимость: 300 руб.

29 января в культурном центре «Типография» пройдет концерт арт-рок-коллектива «Васильков & Коты». «Коты» возвращаются с большим сольным концертом!

Когда: 29 января, пятница, 19.00. Где: Ледовый дворец.

29 января в Ледовом дворце пройдут матчи «Академии Михайлова» против «Амурских тигров». Команды уже встречались в сентябре, и тот выезд стал пока что самым дальним выездом в истории тульского хоккея.

Когда: 31 января, воскресенье, 18.30. Где: Тульский камерный драматический театр.

31 января в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» – космический и страшный. Когда человеку страшно, он хватается за быт.

Когда: 29 января, пятница, 16.00.

Где: прямая трансляция в группе ТЮЗа.

29 января в Тульском областном театре юного зрителя состоится онлайн-встреча с ведущим мастером сцены, артистом Денисом Казаковым. Театр продолжает проводить прямые эфиры «ТЮЗ. События и лица».

Когда: 29-31 января, c 10.00.

Где: Тульский областной экзотариум.

Стоимость: от 100 руб.

Тульский экзотариум приглашает посетителей. Из городских джунглей вы попадете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!

Когда: 31 января, воскресенье, 18.00. Где: КЦ «Типография».

31 января в «Типографии» пройдет встреча киноклуба. На предстоящей встрече киноклуба поговорим о Паоло Соррентино. Разберем художественный стиль режиссера на примере одной из работ.

Когда: 29 января, пятница, 17.00. Где: музей «Тульские древности».

29 января в музее «Тульские древности» открывается выставка работ художницы Наталии Воробьевой «Водный путь». Цикл «Водный путь» сложился из этюдов и работ, написанных на основе впечатлений, привезенных из путешествий по Тульской области.