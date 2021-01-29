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События и лица с Денисом Казаковым

События и лица с Денисом Казаковым

29 января в Тульском областном театре юного зрителя состоится онлайн-встреча с ведущим мастером сцены, артистом Денисом Казаковым. Театр продолжает проводить прямые эфиры «ТЮЗ. События и лица».

Во время прямого эфира гостю можно задавать все интересующие вопросы, на которые тот с удовольствием ответит.

Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
29 января 2021, пятница
16:00
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Касса
Биртман
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12 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Дора
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12 февраля, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Маленький неоновый принц
Купить билет
24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Трофим
Купить билет
18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Кис-Кис
Купить билет
28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Labov SKY Jam
Купить билет
20 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
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