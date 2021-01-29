События и лица с Денисом Казаковым

29 января в Тульском областном театре юного зрителя состоится онлайн-встреча с ведущим мастером сцены, артистом Денисом Казаковым. Театр продолжает проводить прямые эфиры «ТЮЗ. События и лица».





Подробности по Во время прямого эфира гостю можно задавать все интересующие вопросы, на которые тот с удовольствием ответит.Подробности по ссылке