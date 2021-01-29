События и лица с Денисом Казаковым
29 января в Тульском областном театре юного зрителя состоится онлайн-встреча с ведущим мастером сцены, артистом Денисом Казаковым. Театр продолжает проводить прямые эфиры «ТЮЗ. События и лица».
Во время прямого эфира гостю можно задавать все интересующие вопросы, на которые тот с удовольствием ответит.
Подробности по ссылке.
Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
29 января 2021, пятница
16:00
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽