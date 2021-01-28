«Академия Михайлова» - «Амурские тигры»
29 января в Ледовом дворце пройдут матчи «Академия Михайлова» против «Амурских тигров». Команды уже встречались в сентябре, и тот выезд стал пока что самым дальним выездом в истории тульского хоккея. Однако, несмотря на долгую дорогу и смену часовых поясов, туляки дважды уверенно победили: 5:1 и 4:1. В первом матче отличились Степан Мельниченко, Григорий Мешков, Даниил Ничухрин, Алексей Костерев и Егор Арбузов, во втором: Ничухрин, Владимир Михайлаки, Мельниченко и Владимир Капкин. Эти победы стали для «михайловцев» первыми в МХЛ.
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Где и когда?
29 января 2021, пятница
19:00
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽