афиша
афиша
Регистрация
«Академия Михайлова» - «Амурские тигры»

«Академия Михайлова» - «Амурские тигры»

29 января в Ледовом дворце пройдут матчи «Академия Михайлова» против «Амурских тигров». Команды уже встречались в сентябре, и тот выезд стал пока что самым дальним выездом в истории тульского хоккея. Однако, несмотря на долгую дорогу и смену часовых поясов, туляки дважды уверенно победили: 5:1 и 4:1. В первом матче отличились Степан Мельниченко, Григорий Мешков, Даниил Ничухрин, Алексей Костерев и Егор Арбузов, во втором: Ничухрин, Владимир Михайлаки, Мельниченко и Владимир Капкин. Эти победы стали для «михайловцев» первыми в МХЛ.

Подробности по ссылке.
Где и когда?
Ледовый дворец
29 января 2021, пятница
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Биртман
Купить билет
12 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Дора
Купить билет
12 февраля, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Маленький неоновый принц
Купить билет
24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Трофим
Купить билет
18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Кис-Кис
Купить билет
28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Labov SKY Jam
Купить билет
20 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.