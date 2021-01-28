«Академия Михайлова» - «Амурские тигры»

29 января в Ледовом дворце пройдут матчи «Академия Михайлова» против «Амурских тигров». Команды уже встречались в сентябре, и тот выезд стал пока что самым дальним выездом в истории тульского хоккея. Однако, несмотря на долгую дорогу и смену часовых поясов, туляки дважды уверенно победили: 5:1 и 4:1. В первом матче отличились Степан Мельниченко, Григорий Мешков, Даниил Ничухрин, Алексей Костерев и Егор Арбузов, во втором: Ничухрин, Владимир Михайлаки, Мельниченко и Владимир Капкин. Эти победы стали для «михайловцев» первыми в МХЛ.