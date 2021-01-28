Васильков & Коты
29 января в культурном центре «Типография» пройдет концерт арт-рок коллектива «Васильков & Коты». «Коты» возвращаются с большим сольным концертом!
Презентация нового альбома, уже известные хиты и много сюрпризов от самого необычного рок-коллектива Тулы!
Подробности по ссылке.
Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
29 января 2021, пятница
19:30
22 февраля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2100-2500 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽