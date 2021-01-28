афиша
афиша
Регистрация
Васильков & Коты

Васильков & Коты

29 января в культурном центре «Типография» пройдет концерт арт-рок коллектива «Васильков & Коты». «Коты» возвращаются с большим сольным концертом!

Презентация нового альбома, уже известные хиты и много сюрпризов от самого необычного рок-коллектива Тулы!

Подробности по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
29 января 2021, пятница
19:30
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Крематорий
Купить билет
22 февраля, понедельник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Кис-Кис
Купить билет
28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Пионерлагерь Пыльная Радуга
Купить билет
20 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Любовь и прочее вранье
Купить билет
27 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2100-2500 ₽
Sellout/Архипанк
Купить билет
9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
Купить билет
22 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.