Чтобы урожай радовал: какие семена выбрать и как правильно ухаживать за рассадой

В «Леруа Мерлен» знают правильные ответы на эти вопросы и готовы с радостью помочь как опытным, так и начинающим садоводам.

Садоводы знают, что холода за окном — не повод откладывать подготовку к дачному сезону. Сейчас самое время для покупки семян и посадки рассады, и в «Леруа Мерлен» уже есть всё нужное для выращивания урожая своей мечты:

Семена

Как говорится, что посеешь, то и пожнешь: залог урожая в качественных семенах от производителей с хорошей репутацией. В отделе «Сад и огород» в «Леруа Мерлен» сейчас есть около 2,5 тыс. видов семян для открытого и закрытого грунта. Почти половина из них – новинки от одного из ведущих селекционных центров России, которые удовлетворят даже самого взыскательного покупателя.

Например, это семена с повышенной стойкостью к болезням и вредителям, а также устойчивостью к низким температурам, прекрасно подходящие для выращивания в средней полосе России.

Также есть линейка семян, объединяющая в себе самые вкусные селекционные разработки овощей со всего мира. Все сорта отобраны по двум главным критериям – богатый насыщенный вкус и яркий неповторимый аромат. В наличии как привычные многим сорта овощей, корнеплодов, ягод и зелени, цветов, так и экзотические.

Отдельно стоит упомянуть микрозелень, которая всё популярнее у любителей натуральных витаминов. В «Леруа Мерлен» можно купить не только семена, но и готовый набор для выращивания прямо в квартире. По сути, в последний достаточно «просто добавить воды», и через 1-2 недели выращенная собственноручно свежая микрозелень уже будет у вас на столе.

Кроме этого для любителей витаминов в продаже есть лук-севок, зеленые стрелки которого добавят вкуса и аромата любому салату.

Грунт для рассады

Чтобы вырастить хорошую рассаду, следует позаботиться о правильной почве. В «Леруа Мерлен» вы найдете грунт , удобрения для рассады, а также готовые субстраты, торфяные горшки и таблетки. На последних очень удобно проращивать семена.

Во-первых, они сами являются питательной средой для молодых всходов, а во-вторых, на них точно виден результат — проросло семечко или нет. Кроме того, в продаже есть готовые наборы для выращивания овощных и цветочных культур.

Ну а для тех, кто хочет большие объемы, но при этом не желает возиться с переноской тяжелых мешков с грунтом, есть почвобрикеты. Здесь тоже используется принцип «просто добавь воды» и необходимый объем питательного субстрата уже готов.

Горшки для рассады

Качество рассады напрямую зависит от емкости, в которой ее выращивают. В наличии вы найдете многообразие ячеек для посадки.

Ящички. В них удобно ухаживать за рассадой: растения находятся в одной емкости, которую легко повернуть нужной стороной к солнцу или перенести в другое место.

Кассеты и ячейки. Между рассадными лотками и кассетами принципиальной разницы нет. Главный плюс кассет — рассада в них не перерастает из-за ограниченного пространства.

Бумажные горшки. Доступные по цене, легкие. Растения из них не нужно извлекать, так что при пересадке в грунт корни не будут повреждены, а сам горшок растворится в земле.

Торфяные горшочки. Это и удобство выращивания, и дополнительное питание для юных растений. А еще их удобство в том, что рассаду вообще не нужно извлекать из горшка, поэтому пересадка займет намного меньше времени.

Инструменты для посадки

Правильные инструменты способны значительно облегчить процесс посадки семян на рассаду. Лопаточка, пинцет, маленькие грабельки, что же еще может пригодиться? Например, пульверизатор — до появления всходов поливать рассаду нужно исключительно из него, иначе напором воды можно размыть или заглубить семена, из-за этого всхожесть может резко снизиться.

Садовая бирка — это удобный инструмент, который упрощает уход за сеянцами. Если сразу воткнуть шпажку с подписанной биркой в емкость с посеянными семенами, то можно избежать путаницы в будущем.

Боксы для рассады в «Леруа Мерлен» вы найдете как для подоконника, так и напольные. Удобство их не только в компактности размещения рассады, но и в том, что боксы — это мини-парники, которые хорошо сохраняют влагу, поддерживают температурный режим и при этом легко пропускают свет. Вы будете всегда видеть, как идет процесс всхода и роста. Для этого не нужно открывать каждый горшок.

Подсветка для растений

Поскольку световой день еще короткий, опытные садоводы советуют использовать дополнительную подсветку для рассады. Ее использование в вечернее время суток позволяет молодым всходам равномерно расти, не допуская чрезмерного увеличения междоузлия.

При применении дополнительного освещения растениям не придется тянуться к свету, а значит, они будут крепкие и нужной высоты.

В отделе «Сад и огород» в «Леруа Мерлен» вы найдете большое количество люминесцентных и светодиодных ламп : настольные, навесные, встраиваемые в боксы для рассады. Также имеются комплектующие для них и крепежные системы.

В этом году линейка фитоламп значительно расширена как по формам и габаритам, так и по назначению. В зависимости от спектра есть лампы для выращивания рассады, а есть для досветки комнатных растений, которым в нашей климатической зоне часто не хватает солнечных лучей.

Удобрения

Одно из самых важных условий развития здоровой, крепкой рассады — правильное питание и удобрение. Год за годом производители подкормок, удобрений и стимуляторов роста предлагают садоводам и огородникам все новые и новые разработки.

В «Леруа Мерлен» богатый выбор современных средств, позволяющих повысить всхожесть семян, защитить растения от болезней и вредителей, укрепить корневую систему. Есть даже средства, замедляющие рост рассады на тот случай, если ее пора пересаживать в грунт, но погода преподнесла сюрпризы и с работами на грядках пришлось повременить.