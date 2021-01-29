Киноклуб в «Типографии»
31 января в «Типографии» пройдет встреча Киноклуба. На предстоящей встрече киноклуба поговорим о Паоло Соррентино. Разберем художественный стиль режиссера на примере одной из работ.
Принять участие в голосовании за выбор фильма можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
31 января 2021, воскресенье
18:00
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
6 марта, суббота 13:00
₽ Билеты: 1300-1600 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
8 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽