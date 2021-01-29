Киноклуб в «Типографии»

31 января в «Типографии» пройдет встреча Киноклуба. На предстоящей встрече киноклуба поговорим о Паоло Соррентино. Разберем художественный стиль режиссера на примере одной из работ.

Принять участие в голосовании за выбор фильма можно по ссылке