Увлечение детей гаджетами может быть полезным: Академия РУБИКОН объявляет набор студентов

Автор видео: Дмитрий Дзюбин. Фото предоставлено Компьютерной Академией РУБИКОН.

Если ребенок каждый день играет на компьютере, значит, он уже его освоил? Это самое распространенное заблуждение! Как помочь ребенку по-настоящему подружиться с этой техникой и извлечь из этого пользу, знает Компьютерная Академия РУБИКОН.

Цифровые технологии окружают сегодня повсюду: от детских игрушек до сложных технологических процессов на предприятиях. IT-специальности стали самыми востребованными и высокооплачиваемыми. И если у ребенка есть интерес к компьютерам, то надо его не ограничивать, а помочь раскрыть его таланты. И в этом поможет Компьютерная Академия РУБИКОН, которую окончили уже более 1500 студентов.

Чему учат в КОМПЬЮТЕРНОЙ АКАДЕМИИ РУБИКОН?

Каждый студент Компьютерной Академии РУБИКОН, независимо от возраста и уровня владения компьютером, получает знания по шести самым популярным направлениям IT-индустрии.

Робототехника

Создавать настоящих интерактивных, а не игрушечных роботов, узнавать, как они двигаются, проводить эксперименты и даже устраивать бои среди роботов – об этом мечтают многие мальчики и девочки. С Компьютерной Академией РУБИКОН это по силам каждому.

В зависимости от возраста сложность создаваемых роботов увеличивается. Если ребята 7-8 лет работают на Lego WeDo, то уже в 9-11 лет студенты изучают более сложные механизмы на Lego Mindstorms, а в 12-16 лет они работают уже на профессиональном конструкторе Arduino и могут самостоятельно создавать настоящие мехатронные комплексы.

Даниил Илюшкин, преподаватель направления «Роботехника», – организатор трека «Робототехника» на хакатоне TulaHack-2019, куратор команд-призеров международной олимпиады «Траектория Будущего» и команд-участниц мирового конкурса по робототехнике «IRC International 2019», а также команд-победителей Тульских региональных соревнований по робототехнике.

Даниил вспоминает, как в школьные годы его пригласили в мастерскую поработать с электроникой. И именно тогда он обратил внимание, что многие взрослые неуверенно себя чувствуют при работе со сложными механизмами. Поэтому, придя в Академию РУБИКОН, он поставил целью своего направления научить детей не только мыслить, но не бояться электроники:

Программирование

В игровой форме освоить основы программирования и создавать собственные игры можно уже с 7 лет! С Компьютерной Академией РУБИКОН это под силу каждому.

С 12 лет студенты изучают языки программирования: JavaScript, Python, C# и основы Си. Они учатся создавать сайты, игры, чат-боты и приложения.

Игорь Власов, преподаватель направления «Программирование», уверен, что не только программистам может пригодиться опыт в создании сайтов. Поскольку знания в рамках обучения подразумевают фундаментальные знания по многим наукам, занятия в Академии отлично скажутся и на успеваемости в школе:

Дмитрий Тутушкин, студент направления «Программирование»:

– Мне очень нравится WEB-разработка, в дальнейшем буду еще подробно изучать создание игр. В результате полугодового обучения я за четыре дня разработал проект, похожий на iTunes, в котором можно слушать музыку, радио и смотреть видео, а также сайт, подобный Facebook и ВКонтакте. Реализовывать идеи мне помогали преподаватели Компьютерной Академии РУБИКОН. Уверен, что через 1−2 года буду создавать достойные сайты, игры, брать заказы на фрилансе и зарабатывать деньги, а спустя еще какое-то время пойду работать в крутую IT-компанию.

WEB-Дизайн

Это направление для творческих натур, любящих рисовать и создавать что-то новое, необычное и креативное. Графический дизайн, рекламные макеты, создание фирменного стиля, гайдлайны и брендбуки, растровая и векторная графика, работа в Adobe Photoshop, Illustrator и 3Ds Max – все это дети запросто осваивают и уже к середине курса составляют вполне весомую конкуренцию даже некоторым профессионалам отрасли. Ведь знания, полученные в Академии, сравнимы с теми, что получают студенты престижных университетов.

С учетом того, что профессия дизайнера сегодня весьма популярна и еще очень долго будет востребована во всех сферах жизни, курс даст хорошую базу для определения с будущей профессией.

Юлия Ливенцева, преподаватель направления «WEB-дизайн», – лучший художник на всероссийском инновационном форуме Селигер, участник выставки краудсорсинговой платформы Citycelebrity (г. Тула) и полуфиналист международного конкурса Future Generation Art Prize (вошла в 50 лучших художников со всего мира).

Юлия дает студентам широкие знания, что помогает им без труда поступить в институт:

Иван Королев, студент направления «WEB-дизайн»:

– Я создавал обложку для страницы сообщества ВКонтакте. Сделал город будущего, учел, чтобы она хорошо смотрелась и с компьютера, и с телефона. Я хорошо научился работать в Photoshop и смогу использовать это в будущем, заниматься фрилансом по обработке фото. Мне нравится идея фриланса, можно работать из любой точки мира, проводить время с семьей и при этом получать много денег. Теперь изучаю 3D-моделирование. Пока разбираюсь не очень хорошо, но в Компьютерной Академии РУБИКОН меня научат всему, что необходимо.

Блогинг

Каждый второй школьник снимает видео в TikTok или ведет Instagram, мечтая стать популярным блогером. Но далеко не каждый умеет это делать правильно.

Направление «Блогинг» состоит всего из 10 занятий, на которых студенты обучаются сценарной работе, раскадровке, съемкам на видеокамеры, на GoPro или с помощью квадрокоптера. Также здесь учат видеомонтажу в Movavi, Sony Vegas, Adobe Premiere Pro и др. Здесь учат творчески подходить к ведению блога, а также раскрывают секреты командной работы при создании интересных видеороликов.

Кстати, если ваш ребенок уже задумывается о том, что во взрослой жизни станет дизайнером, специалистом по рекламе, журналистом или видеооператором, то этот курс просто создан для него!

Денис Пышкин, преподаватель направления «Видеоблогинг», практикующий специалист – пишет сценарии для блогеров с аудиторией от 100 000 подписчиков. Он точно знает, почему блогер — это не бессмысленные ролики в TikTok, а творческая работа:

Создание сайтов и компьютерных игр

Юные студенты этого направления работают на комфортных и простых движках, учатся основам программирования, а взрослые — пишут сложные коды, создают собственных персонажей, осваивают язык JavaScript, учатся делать мобильные приложения и многое другое.

Преподаватель направлений «Программирование» и «WEB-разработка» Светлана Хайдошкина – бронзовый призер Всероссийского инженерного фестиваля (Таганрог, 2017 год), дважды участник Российской делегации программистов на международном хакатоне Junction (Хельсинки, 2017 и 2018 гг.), эксперт и наставник команд на тульских хакатонах.

Среди ее студентов много тех, которые, будучи по факту еще только школьниками, уже зарабатывают созданием сайтов. Это реально вдохновляет их и показывает наглядно, что знания могут приносить деньги:

Студенты направления «WEB-разработка» и «Программирование» Егор Яровой и Артем Агафонов еще учатся в школе. Ребятам 8 и 10 лет, а они уже сейчас занимаются разработкой собственного интернет-магазина, чтобы продавать созданные ими игры:

– В прошлом году мы изучали робототехнику, собирали роботов на первом занятии, а потом улучшали их и программировали. Иногда приходилось менять датчики, решать проблемы, если что-то работало некорректно. Нам очень нравится! В детстве мы могли только мечтать о таком конструкторе. А на занятиях мы осуществили свою мечту – научились собирать настоящих роботов из профессионального конструктора. На занятиях по созданию сайтов мы создаем проекты, улучшаем их. Делали сайты про еду, путешествия и компьютерные игры. Теперь занимаемся созданием сайта интернет-магазина, в котором сможем продавать свои игры, – рассказали Егор и Артем.

3D-моделирование и анимация

На направлении трехмерного моделирования ребята учатся работе в программах Blender и 3ds Max. Они включены в программу университетов, так что если ребенок захочет связать свою профессию с этим направлением, окончив Компьютерную Академию РУБИКОН, ему не составит труда поступить в университет.

Занятия на этом направлении занимательны: ребята не просто играют в любимые игры, но анализируют, как они сделаны, какая была задумка и как она реализована. Каждая игра становится частью обучения.

Виктор Иванов, преподаватель направления «3D-моделирование», является организатором хакатона TulaHack-2019. В 2019 году стал полуфиналистом хакатона «Цифровой прорыв» и полуфиналистом Международной сертификационной олимпиады «Траектория будущего» в номинации «League of Legengs».

Виктор уверен, что возможность заработать на своих знаниях – лучшая награда за обучение и подтверждение его эффективности. Среди его студентов есть те, которым удавалось в период летних каникул подрабатывать созданием на заказ 3D-моделей:

В чем преимущества компьютерной Академии рубикон?

На логотипе Компьютерной Академии РУБИКОН грани кубика Рубика – символ логики, ума, всестороннего развития личности, суперребенка, которому нужно лишь помочь раскрыть талант.

В основе образования в Компьютерной Академии РУБИКОН лежит проектный подход. Он помогает увидеть детям их таланты, сформировать ситуацию успеха и веры в себя – увидеть результат своей работы и понять, что реально классно что-то делать самому!

Курсы учитывают возрастные особенности студентов:

«Kids» для детей 7−8 лет,

«Junior» для детей 9−10 лет,

«Middle» для детей 11−12 лет,

«Senior» для подростков 13−16 лет.

На каждом из них обучающиеся получают знания по всем шести направлениям: робототехника, программирование, дизайн, блогинг, создание сайтов, игровое 3D-моделирование. После получения базовых знаний каждый выбирает интересную для себя специализацию и уже учится только по ней, оттачивая и совершенствуя навыки.

Компьютерная Академия РУБИКОН сотрудничает с международными IT-корпорациями, есть возможность отправиться на экскурсию для студентов и даже

пригласить их на стажировку!

Совсем юные студенты посещают «Союзмультфильм», «Музей восстания машин», «Яндекс-Музей», где дети могут наглядно увидеть применение новых технологий. Для ребят постарше предусмотрена более серьезная программа поездок: Сколково, Yandex, Mail.ru, Microsoft и другие гиганты iT-индустрии. Такие поездки заряжают эмоциями и вдохновляют на более серьезное обучение будущей профессии. Студенты Компьютерной Академии РУБИКОН получают международный сертификаты Microsoft, Adobe, Autodesk.

Компьютерная Академия РУБИКОН по-настоящему гордится своими выпускниками. Они всегда оказываются победителями хакатонов, конкурсов и олимпиад международного уровня. Многие из них, обучаясь на старших курсах, уже имеют хорошие предложения о работе от многих престижных компаний. Некоторые студенты запросто совмещают учебу и работу, выполняя различные заказы по созданию сайтов, логотипов, игр для Google Play, ведению блогов и др. Также работают в тульской ГИС – компании, обеспечивающей работу различных государственных ведомств.

Кстати, обучаться в Компьютерной Академии РУБИКОН можно как очно в Туле, так и онлайн из любой точки мира!

Компьютерная Академия РУБИКОН – это два этажа здания, это площадка для экспериментов, дружеского общения и свободы самовыражения и развития творческого потенциала. Домашних заданий тут нет, а значит, обучение в академии запросто укладывается в школьный график и занятия спортом.

Приходите на пробное бесплатное занятие. Если ребенку понравится, смело записывайтесь в Компьютерную Академию РУБИКОН.