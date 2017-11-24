Выходные в Туле: 24-26 ноября

Что интересного ждёт туляков в будущую пятницу, субботу и воскресенье.

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альтернативный рок

Нервы

М2, рок-клуб

Тула, ул. Октябрьская, 306

25 ноября, суббота, 18.00

Билеты 800 Р

Группа «Нервы» со своим говорящим названием всегда трогала за живое публику и держала своих поклонников на пике эмоций и переживаний. Весной 2017 «Нервы» представили публике первую часть альбома «Самый дорогой», а этой осенью презентуют долгожданное продолжение.

джаз

Книга джаза: Кул-джаз

Деревня Ясная Поляна, 142-а

Дом культуры

25 ноября, суббота, 15.00

550 Р

«Книга джаза» — это три лекции-концерта с интересными фактами из истории джаза, рассказывающие о его героях, его направлениях, жанрах и стилях.

Вторая лекция «Кул-джаз. Интеллектуальная прохлада. Классики кул. Мосты между веками» состоится с участием квартета Льва Кушнира: Лев Кушнир (фортепиано), Виктор Подкорытов (тенор-саксофон), Евгений Рябой (барабаны), Владимир Черницын (контрабас). Лекцию ведет исследователь музыки Михаил Митропольский.

Лев Кушнир работает как «свободный» музыкант, играет в различных ансамблях с Николаем Пановым, Станиславом Григорьевым, Алексеем Кузнецовым, Александром Ростоцким, Виктором Двоскиным, Сергеем Гурбелошвили и другими. Он также принимает участие в международных проектах с участием американской певицы Деборы Браун, английского саксофониста Билла Скита, легенды американского джаза — гитариста Тэла Фарлоу. Участвовал во многих джазовых фестивалях в России, а также в Болгарии, Франции, Бельгии, Великобритании, Швеции, Финляндии (в том числе в Пори и Иматре), Нидерландах, Германии и Японии.

российский рэп

Каста

Пряник

Тула, улица Советская, 47 (ТЦ «Гостиный Двор»)

26 ноября, воскресенье, 20.00

Билеты от 1200 Р

«Каста» презентует в Туле новый альбом «Четырехглавый орёт». В программу войдут песни с нового релиза и проверенные горячие хиты.

Золотой состав «Касты» выстрелил новым совместным релизом, а поклонники группы смогли утолить голод по откровенной и душевной рэп-музыке. В записи двух треков с альбома приняли участие Рем Дигга и SunSay. «Это всё та же «Каста», хотя она и совсем другая», — утверждают сами участники команды на официальном сайте.

свадебный угар

Скоро свадьба

La Couronne, дом приёмов и торжеств

Тула, улица Болдина, 94

26 ноября, воскресенье, 16.00

Если вы собрались замуж или скоро женитесь, превратите подготовку к торжеству в увлекательное путешествие и узнайте больше, играйте и выигрывайте бонусы в семейный бюджет!

Приглашаем на презентацию квеста «Скоро свадьба», который поможет вам подготовиться к самому важному в жизни дню.

VERTUMN

Бродский. Пилигрим

Театрально-концертный центр

Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж

24-25 ноября, 19.00

350 Р

Питерский театр Vertumn приглашает вас на вечер поэзии Иосифа Бродского в сопровождении живой музыки.

В литературно-джазовом вечере звучат стихи разных лет, отрывки из поэмы «Новый Жюль Верн» и «Шествие».

Это программа была уже сыграна с большим успехом семикратно в Санкт-Петербургском театре Эстрады им. Райкина, в Новгородской областной филармонии, в Сочинской филармонии, Ивановской филармонии, Нижнетагильской филармонии, Самарской филармонии, Ростовском театре, Краснодарском театре, дважды в Московском джаз-клубе И. Бутмана и Екатеринбургском «Дом Печати».

Zumba

Осенняя Zumba вечеринка

Родина, молодежный центр

Тула, пр. Ленина, 20

24 ноября, пятница, 19.00

650 Р

В М. Ц. Родина состоится мастер-класс по Zumba — танцевальной фитнес-программе на основе популярных латиноамериканских ритмов. Занятие проведут Сергей Побегалов и Роман Троцкий.

Возраст, пол и уровень подготовки не имеют значения.

а что в кино?

23 ноября в кинотеатрах стартовал показ новых фильмов. Что можно посмотреть в кинотеатрах Тулы и области на выходных, читайте ниже.

Здравствуй, папа, Новый год! 2

Отец и отчим, Дасти и Брэд, объединяются, чтобы организовать для своих детей идеальный рождественский праздник. Но их с горем пополам достигнутый нейтралитет оказывается под угрозой, когда к внукам приезжают олдскульный мачо-папаша Дасти и чувствительный и эмоциональный папочка Брэда. Они как нельзя кстати, чтобы превратить Рождество в кошмарный хаос.

Коматозники

Группа студентов-медиков решает проникнуть в самую тайну небытия, поочередно вводя друг друга в состояние клинической смерти — пока побочные эффекты эксперимента не начинают угрожать их жизням. Смотрите современный ремейк одноимённого фильма 1990 года «Коматозники».

Тайна Коко

12-летний Мигель живет в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно — потому что в его семейном клане музыка считается проклятием. Когда-то его прадед оставил свою жену, прабабку Мигеля, ради мечты, которая теперь не дает спокойно жить Мигелю. С тех пор музыкальная тема в семье стала табу. Мигель обнаруживает, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом, ныне покойным, существует некая — пока неназванная — связь. Паренек отправляется к своему кумиру в Страну Мертвых, где встречает души своих предков. Коко знакомится там с духом-трикстером по имени Эктор (в облике скелета), который становится его напарником-проводником. Вдвоем они отправляются на поиски де ла Круса.

Снеговик

Поистине в первом снеге есть что-то колдовское. Он сводит любовников, заглушает звуки, удлиняет тени, скрывает следы. Разыскивая пропавшую Бирту Беккер, Харри Холе приходит к выводу, что годами в Норвегии в тот день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Впервые Харри сталкивается с серийным убийцей на своей родной земле. Преступник, которому газеты дали прозвище Снеговик, будто дразнит старшего инспектора, доводя его до последней грани безумия…