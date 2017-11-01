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Бродский. Пилигрим

Бродский. Пилигрим

Театр Vertumn приглашает вас на вечер поэзии Иосифа Бродского в сопровождении живой музыки.

Основа: поэзия Иосифа Бродского, отрывки из книги Соломона Волкова «Диалоги с Иосифом Бродским»

Литературная композиция: Елена Бедрак.

Композитор: Юрий Бедрак

Премьера состоялась 29 января 2012 года, в петербургском театре Эстрады им. Райкина.

Артисты: Елена Бедрак, Роман Бахусов.

Музыканты: Юрий Бедрак — клавишные, Вадим Марков — барабаны, Филипп Мещеряков — контрабас.

В литературно-джазовом вечере звучат стихи разных лет, отрывки из поэмы «Новый Жюль Верн» и «Шествие».

Поэзия одного из ярких, интеллектуальных, сложных и вместе с тем глубоких поэтов XX века Иосиф Бродский стала для коллектива самым настоящим Космосом, в который они погружаются и с собой погружают зрителя. Представляя разные грани творчества поэта, актеры соединяют художественные и документальные тексты в единое и неразрывное пространство мысли.

Отстраненные временем документы, выдержки из различных интервью поэта, его письма — представлены здесь минималистично, тем самым раскрывая героя — Поэта во всей его многогранности. Для себя актеры оставляют пространство поэтическое, однако не занимаются украшательством. Они стремятся передать ту силу энергии слова, которое не требует никаких дополнительных красивостей, а лишь внутреннюю энергию самоотдачи.

Не меньшей по значимости в «Пилигриме» выступает и музыкальная составляющая. Пульс живого исполнения претерпевает самые жанровые изменения. Казалось бы, оставаясь в русле джазовых импровизаций, музыканты в то же время раскрывают перед зрителем-слушателем всю палитру современного музыкального пространства от хип-хопа до регги, от свинга до би-бопа. Мелодии, захватывающие дух, смелые ритмы и неожиданные смешения лишь подтверждают высокое импровизационное мастерство музыкантов.

Это программа была уже сыграна с большим успехом семикратно в Санкт-Петербургском театре Эстрады им. Райкина, в Новгородской областной филармонии, в Сочинской филармонии, Ивановской филармонии, Нижнетагильской филармонии, Самарской филармонии, Ростовском театре, Краснодарском театре, дважды в Московском джаз-клубе И. Бутмана и Екатеринбургском «Дом Печати».

Справки по телефонам: 71−67−68, 71−67−33.

Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
24 ноября 2017, пятница
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