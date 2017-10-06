Книга джаза: Кул-джаз

Музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает на новый цикл лекций, посвященный джазовой музыке. «Книга джаза» — это три лекции-концерта, рассказывающие о разнообразных перипетиях истории джаза, о его героях, его направлениях, жанрах и стилях.

Ведущий лекций — радио- и телеведущий Михаил Митропольский, иллюстрировать его рассказ будут лучшие российские джазовые музыканты.

Вторая лекция «Кул-джаз. Интеллектуальная прохлада. Классики кул. Мосты между веками» состоится с участием квартета Льва Кушнира: Лев Кушнир (фортепиано), Виктор Подкорытов (тенор-саксофон), Евгений Рябой (барабаны), Владимир Черницын (контрабас). Лекцию ведет исследователь музыки Михаил Митропольский.

Лев Кушнир работает как «свободный» музыкант, играет в различных ансамблях с Николаем Пановым, Станиславом Григорьевым, Алексеем Кузнецовым, Александром Ростоцким, Виктором Двоскиным, Сергеем Гурбелошвили и другими. Он также принимает участие в международных проектах с участием американской певицы Деборы Браун, английского саксофониста Билла Скита, легенды американского джаза — гитариста Тэла Фарлоу. Участвовал во многих джазовых фестивалях в России, а также в Болгарии, Франции, Бельгии, Великобритании, Швеции, Финляндии (в том числе в Пори и Иматре), Нидерландах, Германии и Японии.

Билеты 550 Р. Подробнее.