Здравствуй, папа, Новый год! 2
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 23.11.2017
Режиссер:
Шон Андерс
Актеры:
Уилл Феррелл, Марк Уолберг, Линда Карделлини, Мэл Гибсон, Джон Литгоу, Скарлет Эстевез, Оуэн Ваккаро, Джон Сина, Алессандра Амброзио, Диди Костин
Жанр:
комедия, семейный
Продолжительноcть:
98 мин
Отец и отчим, Дасти и Брэд, объединяются, чтобы организовать для своих детей идеальный рождественский праздник. Но их с горем пополам достигнутый нейтралитет оказывается под угрозой, когда к внукам приезжают олдскульный мачо-папаша Дасти и чувствительный и эмоциональный папочка Брэда. Они как нельзя кстати, чтобы превратить Рождество в кошмарный хаос.
Сегодня
|00:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|11:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:15
|Алмаз Синема
|14:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:05
|Победа (Новомосковск)
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Октябрь
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
|Алмаз Синема
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:50
|Октябрь
|22:05
|Победа (Новомосковск)
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 ноября, пятница
|11:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:15
|Алмаз Синема
|14:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:05
|Победа (Новомосковск)
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:00
|Октябрь
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
|Алмаз Синема
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:50
|Октябрь
|22:05
|Победа (Новомосковск)
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 ноября, суббота
|12:15
|Алмаз Синема
|16:05
|Победа (Новомосковск)
|18:40
|Алмаз Синема
|22:05
|Победа (Новомосковск)
26 ноября, воскресенье
|12:15
|Алмаз Синема
|16:05
|Победа (Новомосковск)
|18:40
|Алмаз Синема
|22:05
|Победа (Новомосковск)
27 ноября, понедельник
|12:15
|Алмаз Синема
|16:05
|Победа (Новомосковск)
|18:40
|Алмаз Синема
|22:05
|Победа (Новомосковск)
28 ноября, вторник
|12:15
|Алмаз Синема
|16:05
|Победа (Новомосковск)
|18:40
|Алмаз Синема
|22:05
|Победа (Новомосковск)
29 ноября, среда
|12:15
|Алмаз Синема
|16:05
|Победа (Новомосковск)
|18:40
|Алмаз Синема
|22:05
|Победа (Новомосковск)
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:25
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:15
18:40
|Октябрь
|
17:00
20:50
|Победа (Новомосковск)
|
16:05
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:50
14:05
16:20
18:30
20:40
22:50
24 ноября, пятница
|Алмаз Синема
|
12:15
18:40
|Октябрь
|
17:00
20:50
|Победа (Новомосковск)
|
16:05
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:50
14:05
16:20
18:30
20:40
22:50
25 ноября, суббота
|Алмаз Синема
|
12:15
18:40
|Победа (Новомосковск)
|
16:05
22:05
26 ноября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:15
18:40
|Победа (Новомосковск)
|
16:05
22:05
27 ноября, понедельник
|Алмаз Синема
|
12:15
18:40
|Победа (Новомосковск)
|
16:05
22:05
28 ноября, вторник
|Алмаз Синема
|
12:15
18:40
|Победа (Новомосковск)
|
16:05
22:05
29 ноября, среда
|Алмаз Синема
|
12:15
18:40
|Победа (Новомосковск)
|
16:05
22:05