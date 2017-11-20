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Здравствуй, папа, Новый год! 2

Здравствуй, папа, Новый год! 2

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 23.11.2017
 
Режиссер:
Шон Андерс
  
Актеры:
Уилл Феррелл, Марк Уолберг, Линда Карделлини, Мэл Гибсон, Джон Литгоу, Скарлет Эстевез, Оуэн Ваккаро, Джон Сина, Алессандра Амброзио, Диди Костин
  
Жанр:
комедия, семейный
  
Продолжительноcть:
98 мин
  

 

Отец и отчим, Дасти и Брэд, объединяются, чтобы организовать для своих детей идеальный рождественский праздник. Но их с горем пополам достигнутый нейтралитет оказывается под угрозой, когда к внукам приезжают олдскульный мачо-папаша Дасти и чувствительный и эмоциональный папочка Брэда. Они как нельзя кстати, чтобы превратить Рождество в кошмарный хаос.

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Сегодня
00:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
11:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 Алмаз Синема
14:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 Победа (Новомосковск)
16:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Октябрь
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Алмаз Синема
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50 Октябрь
22:05 Победа (Новомосковск)
22:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 ноября, пятница
11:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 Алмаз Синема
14:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 Победа (Новомосковск)
16:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Октябрь
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40 Алмаз Синема
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50 Октябрь
22:05 Победа (Новомосковск)
22:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 ноября, суббота
12:15 Алмаз Синема
16:05 Победа (Новомосковск)
18:40 Алмаз Синема
22:05 Победа (Новомосковск)
26 ноября, воскресенье
12:15 Алмаз Синема
16:05 Победа (Новомосковск)
18:40 Алмаз Синема
22:05 Победа (Новомосковск)
27 ноября, понедельник
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16:05 Победа (Новомосковск)
18:40 Алмаз Синема
22:05 Победа (Новомосковск)
28 ноября, вторник
12:15 Алмаз Синема
16:05 Победа (Новомосковск)
18:40 Алмаз Синема
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