Здравствуй, папа, Новый год! 2

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 23.11.2017

Режиссер: Шон Андерс

Актеры: Уилл Феррелл, Марк Уолберг, Линда Карделлини, Мэл Гибсон, Джон Литгоу, Скарлет Эстевез, Оуэн Ваккаро, Джон Сина, Алессандра Амброзио, Диди Костин

Жанр: комедия, семейный

Продолжительноcть: 98 мин

Отец и отчим, Дасти и Брэд, объединяются, чтобы организовать для своих детей идеальный рождественский праздник. Но их с горем пополам достигнутый нейтралитет оказывается под угрозой, когда к внукам приезжают олдскульный мачо-папаша Дасти и чувствительный и эмоциональный папочка Брэда. Они как нельзя кстати, чтобы превратить Рождество в кошмарный хаос.