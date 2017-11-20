Коматозники

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 23.11.2017

Режиссер: Нильс Арден Оплев

Актеры: Нина Добрев, Эллен Пейдж, Джеймс Нортон, Диего Луна, Кирси Клемонс, Кифер Сазерленд, Шарлотта МакКинни, Бо Мирчофф, Стив Байерс, Элли Патрикиос

Жанр: драма, триллер

Продолжительноcть: 108 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,07

Группа студентов-медиков решает проникнуть в самую тайну небытия, поочередно вводя друг друга в состояние клинической смерти — пока побочные эффекты эксперимента не начинают угрожать их жизням.