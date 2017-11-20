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Коматозники

Коматозники

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 23.11.2017
 
Режиссер:
Нильс Арден Оплев
  
Актеры:
Нина Добрев, Эллен Пейдж, Джеймс Нортон, Диего Луна, Кирси Клемонс, Кифер Сазерленд, Шарлотта МакКинни, Бо Мирчофф, Стив Байерс, Элли Патрикиос
  
Жанр:
драма, триллер
  
Продолжительноcть:
108 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,07
          
 

 

Группа студентов-медиков решает проникнуть в самую тайну небытия, поочередно вводя друг друга в состояние клинической смерти — пока побочные эффекты эксперимента не начинают угрожать их жизням.

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15:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:15 Киносити
16:30 Алмаз Синема
17:25 Киносити
18:40 Октябрь
19:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30 Октябрь
21:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50 Киносити
23:40 Октябрь
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