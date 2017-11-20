Коматозники
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 23.11.2017
Режиссер:
Нильс Арден Оплев
Актеры:
Нина Добрев, Эллен Пейдж, Джеймс Нортон, Диего Луна, Кирси Клемонс, Кифер Сазерленд, Шарлотта МакКинни, Бо Мирчофф, Стив Байерс, Элли Патрикиос
Жанр:
драма, триллер
Продолжительноcть:
108 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,07
Группа студентов-медиков решает проникнуть в самую тайну небытия, поочередно вводя друг друга в состояние клинической смерти — пока побочные эффекты эксперимента не начинают угрожать их жизням.
Сегодня
|00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:10
|Алмаз Синема
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:50
|Киносити
|15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15
|Киносити
|16:30
|Алмаз Синема
|17:25
|Киносити
|18:40
|Октябрь
|19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:30
|Октябрь
|21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:50
|Киносити
|23:40
|Октябрь
24 ноября, пятница
|10:10
|Алмаз Синема
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:50
|Киносити
|15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:15
|Киносити
|16:30
|Алмаз Синема
|17:25
|Киносити
|18:40
|Октябрь
|19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:30
|Октябрь
|21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:50
|Киносити
|23:40
|Октябрь
|00:00
|Киносити
25 ноября, суббота
|10:10
|Алмаз Синема
|10:50
|Киносити
|15:15
|Киносити
|16:30
|Алмаз Синема
|17:25
|Киносити
|21:50
|Киносити
|00:00
|Киносити
|01:10
|Киносити
26 ноября, воскресенье
|10:10
|Алмаз Синема
|10:50
|Киносити
|15:15
|Киносити
|16:30
|Алмаз Синема
|17:25
|Киносити
|21:50
|Киносити
|00:00
|Киносити
|01:10
|Киносити
27 ноября, понедельник
|10:10
|Алмаз Синема
|10:50
|Киносити
|15:15
|Киносити
|16:30
|Алмаз Синема
|17:25
|Киносити
|21:50
|Киносити
|00:00
|Киносити
28 ноября, вторник
|10:10
|Алмаз Синема
|10:50
|Киносити
|15:15
|Киносити
|16:30
|Алмаз Синема
|17:25
|Киносити
|21:50
|Киносити
|00:00
|Киносити
29 ноября, среда
|10:10
|Алмаз Синема
|10:50
|Киносити
|15:15
|Киносити
|16:30
|Алмаз Синема
|17:25
|Киносити
|21:50
|Киносити
|00:00
|Киносити
30 ноября, четверг
|00:00
|Киносити
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:05
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:10
16:30
|Киносити
|
10:50
15:15
17:25
21:50
|Октябрь
|
18:40
21:30
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
15:05
19:20
21:30
24 ноября, пятница
|Алмаз Синема
|
10:10
16:30
|Киносити
|
10:50
15:15
17:25
21:50
00:00
|Октябрь
|
18:40
21:30
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
15:05
19:20
21:30
25 ноября, суббота
|Алмаз Синема
|
10:10
16:30
|Киносити
|
10:50
15:15
17:25
21:50
00:00
01:10
26 ноября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:10
16:30
|Киносити
|
10:50
15:15
17:25
21:50
00:00
01:10
27 ноября, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:10
16:30
|Киносити
|
10:50
15:15
17:25
21:50
00:00
28 ноября, вторник
|Алмаз Синема
|
10:10
16:30
|Киносити
|
10:50
15:15
17:25
21:50
00:00
29 ноября, среда
|Алмаз Синема
|
10:10
16:30
|Киносити
|
10:50
15:15
17:25
21:50
00:00
30 ноября, четверг
|Киносити
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00:00