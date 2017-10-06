26 ноября «Каста» презентует новый альбом в Туле. Трудно поверить, но «Четырехглавый орёт» — всего лишь третья номерная пластинка «Касты» за 20 лет существования группы! Прошлый релиз «Быль в глаза» вышел целых 9 лет назад. Пути ребят не расходились, просто Влади, Змей, Хамиль и Шым занимались сольными проектами, снимали клипы, копили потенциал…

И наконец это случилось! Золотой состав «Касты» выстрелил новым совместным релизом, а поклонники группы смогли утолить голод по откровенной и душевной рэп-музыке. В записи двух треков с альбома приняли участие Рем Дигга и SunSay. «Это всё та же „Каста“, хотя она и совсем другая», — утверждают сами участники команды на официальном сайте.

Презентация альбома «Четырёхглавый орёт» в Туле состоится в клубе «Пряник». В программу войдут песни с нового релиза и проверенные горячие хиты. Каждый концерт «Касты» дарит гостям тёплую дружескую атмосферу и, конечно, честный хип-хоп — всё то, за что мы так любим этих ростовских парней.