Как устроить незабываемый праздник для ребёнка?

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Квесты и приключения, пираты и супергерои, волшебный Новый год или фееричный день рождения... Myslo сделал подборку самых необычных способов подарить незабываемый праздник любимому чаду.

Макдоналдс

Радушные сотрудники Макдоналдс подготовили волшебный праздник для вашего ребенка и его друзей. В отдельной комнате сможет разместиться компания до 14 человек. Там маленькие непоседы смогут полазить по специальной горке.

Почувствовать себя настоящими художниками и создать собственный шедевр на специальном планшете, сделать забавную игрушку из воздушных шариков, сразиться в логических играх, придумать свою историю по мотивам раскрасок и сделать фотографию на память с забавными масками.

Главное развлечение для всей компании — поиск сокровищ на карте мира. Специально для именинников в Макдоналдс создали празднично украшенный нежнейший клубнично-сливочный торт.

1,5-часовое приключение обойдется родителям в 750 рублей.

Стоимость именинного торта — 430 рублей.

Ресторан быстрого питания «Макдоналдс»: Тула, ул. Октябрьская, 40, телефон 47−63−79.

Сюжетные игры «Квестория»

Как познакомить друзей и родственников именинника? Как сплотить класс в дружную веселую команду, как вообще отметить событие, день рождения или праздник? Заказать «Квесторию» — игру-общение.

Квестория — сюжетная ролевая игра, в которой все участники являются персонажами увлекательной истории.

Пиратское или ковбойское приключение, венецианский карнавал, спиритический сеанс, интриги оживающих ночью музейных экспонатов или веселое подражание бесконечной мексиканской «мыльной опере»...

В стиле вашей Квестории можно оформить место игры, праздничный стол.

На два часа участник становятся тем персонажем, которого он выбрал. От его имени вы совершаете подвиги, интригуете или творите чудеса. Победить в Квестории несложно — нужно только выполнить все цели своего персонажа.

Победу может принести умение заводить друзей или перехитрить врагов; смелость, общительность, умение сохранить до поры секрет — отличное подспорье в достижении цели.

Игроков в одной игре от 8 до 35 человек. Меньше восьми никак нельзя — игра будет неинтересной. Возраст игроков — 8+ (основное требование — игрок должен уметь читать и понимать написанное). По финансам — можно выбрать игру «эконом» и прийти в собственных костюмах, а можно «премиум» и получить костюмы или реквизит от Квестории, словом, создать полное «погружение» в тему. В «премиуме» есть еще бесплатная фотосессия, фотосьемка всех участников в игре (поверьте, это стоящее зрелище!), пригласительные для каждого участника.

Цена за остросюжетное приключение для компании до 12 человек - от 7200 рублей, доплата за каждого дополнительного игрока - от 350 рублей.

Хотите узнать больше о сюжетах, ценах, условиях? Заходите на сайт Квестория или звоните по телефону 8-903-842-28-28.

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Батутный парк «Небо»

Незабываемый праздник для ребенка в новом формате! Маленькие непоседы смогут не только вдоволь напрыгаться на батутах, но и покорить вершину на скалодроме или проверить свои силы в веревочном парке. А команда тренеров и аниматоров превратят праздник-полет в захватывающее приключение!

В арсенале профессиональных аниматоров сценарии на все случаи жизни, яркие костюмы и массы приятных сюрпризов: мастер-классы, квесты, перевоплощения, игры, дискотека на батуте и всевозможные развлечения!

Именинников в батутном парке «Небо» ждет специальная программа.

А к Новому году здесь подготовили интерактивное волшебное путешествие в мир сказок «Сказочный Сундук». Гости помогут спасти героев любимых сказок и найдут сундук с подарками. А еще маленьких гостей с самым любимым праздником всех времен гостей обязательно поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

На территории батутного парка расположены шесть уютных банкетных залов, в которых удобно разместятся компании от 10 до 25 человек.

И кафе, рассчитанное на 35 гостей.

Стоимость праздника-полета — от 550 рублей на человека.

Стоимость 1,5-часового Новогоднего приключения — от 1300 рублей на человека.

Все предложения можно посмотреть на сайте батутного парка.

Спортивно-развлекательный парк «Небо»

Тула, Красноармейский пр., 14,

телефон 52−50−53