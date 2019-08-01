Выходные в Туле: 2-4 августа

В Тульской области высадится звездный десант — Варвара, «#2Маши» и «Комбинация» и победитель шоу «Танцы» на ТНТ Алексей Летучий. А теперь подробнее.

Концерты

Когда: 3 августа, суббота, 19.00.

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19. Из Тулы курсирует фирменный автобус с 14.00 до 18.00, от парковки, расположенной рядом с музеем «Тульские самовары».

Цена: взрослые — 1000 р., дети 6-10 лет — 500 р., дети до 6 лет — бесплатно.

На фестивальной площадке «Среднерусской возвышенности» выступит фолк-певица Варвара. В своем творчестве она обращается к традиционным мотивам народов мира, поэзии Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, произведениям Моцарта, Бетховена, Баха, Бородина и Римского-Корсакова. В её песнях находят влияние Мадонны, Стинга, Deep Purple и Сии.

Перед концертом можно прогуляться по живописным уголкам «Золотого города»: посетить сад с фонтанами, домик для чайных церемоний, буддийский храм «Счастье», который погружает гостей в невероятную атмосферу легкости и спокойствия. На территории парка работает конюшня, где можно покататься на лошадях.

Когда: 3 августа, суббота, начало праздника — 11.00, выход хедлайнеров — 20.00, полная программа по ссылке.

Где: 6 городских площадок, концерт пройдет на площади Ленина, г. Узловая.

Вход свободный.

В субботу Узловая отметит День города. Самое яркое событие праздника — концерт с участием групп «#2Маши» и «Комбинация». Но это далеко не всё, что ждет гостей. Масштабное празднование развернется на нескольких городских площадках, в программе турнир по мини-футболу, спектакль, фестиваль «Мастера стилей». Подробнее по ссылке.

Вечеринки

Когда: 4 августа, воскресенье, 19.30, мастер-класс с Алексеем Летучим — 17.00, полная программа по ссылке.

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а, мастер-класс — BM1 Dance Home, Тула, ул. Каминского, ул. 24-в.

Цена:

мастер-класс с Алексеем Летучим: 500 р. — для приезжих из других регионов; 500 р. (с одного) — для групп от 10 и) более человек с коллектива; 800 р. — стандартная цена до 3 августа включительно; 1000 р. — в день мероприятия;

вход/участие на Tula House Jam: вход свободный — для лиц, оплативших МК или купивших футболку Tula House Jam, участие — 200 р.

В «Типографии» и танцевальной школе BM1 пройдет легендарная вечеринка для любителей хаус-музыки и тульских танцоров.

Главным событием вечера станет двухчасовой мастер-класс от победителя пятого сезона проекта «Танцы» Алексея Летучего. Традиционно гостей ждут танцевальные баттлы, импровизация на танцполе и музыка в стиле хаус.

Фестивали

Когда: 3 августа, суббота, 11.00, полная программа доступна по ссылке.

Где: Тульский кремль, музей.

Вход свободный.

В субботу пройдет самый сладкий фестиваль лета — «День пряника». Гостей ждут многочисленные сладкие лакомства на ярмарке и насыщенная культурная программа: пряничный парад, флешмобы «Хоровод вокруг самовара» и чемпионат по кипячению самовара. На сцене выступят юные артисты из шоу «Голос.Дети», «Сколот», ВИА «Космос» и духовой оркестр из Орла.

День железнодорожника

На выходных мы отмечаем День железнодорожника. В честь этого события праздники пройдут в пос. Заокский, Богородицке, Узловой и в Туле. Подробнее о мероприятиях к Дню железнодорожника здесь.

3 августа

На станции Тарусская (поселок Заокский) можно посмотреть передвижную выставку юных воспитанников Тульской детской художественной школы им. В. Д. Поленова .

В 11.00 в Центральном парке культуры и отдыха им. Белоусова состоится семейно-спортивный праздник, а в 18.00 на эстраде выступят творческие коллективы.

В 12.00 на станции Жданка пройдет занятие для детей. Гости узнают, что брали с собой в дорогу путешественники XIX столетия, как они одевались и как выглядели паровозы и железные дороги. Также в программе — викторины и весёлые игры.

4 августа

В 16.00 в парке культуры Узловой гостей ждет музыкальная программа и спортивно-развлекательные мероприятия.

События

Когда: 4 августа, воскресенье, 11.00-17.00.

Где: загородный комплекс «Петушки», поселок Высокое.

Вход свободный.



В воскресенье пройдут сразу две выставки собак всероссийского и регионального масштаба. В загородном комплексе «Петушки» соберутся представители пород, которые могут стать чемпионами Федерации служебного собаководства и чемпионы по версии независимых кинологических объединений.

Выставки организованы клубом собаководов «Альянс» и союзом любителей животных «Алиса».

Когда: 3 августа, суббота, 12.00-14.00.

Где: «Тульские древности», музейно-выставочный центр, Тула, пр. Ленина, 47.

Вход свободный.

В музее «Тульские древности» пройдет презентация Музея купеческого быта и грядущей Епифанской ярмарки.

Праздник познакомит гостей с историей старинного купеческого города и его ярмарочными традициями, а в фойе музея будет открыта выставка фотографий Романа Солопова с ярмарки в Епифани.

Гостей ждет приятный бонус — розыгрыш экскурсии по музеям Куликова поля на двоих. Путешествие состоится 10 августа и пройдет по маршруту: Епифанская ярмарка — Музей купеческого быта – новый музей Куликовской битвы — старейший мемориал на Красном холме.

Когда: 3 августа, суббота, 18.30.

Где: культурный центр «Типография», Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а.

Желающие попробовать свои силы в комедии могут оставить заявки на участие по ссылке.

В «Типографии» состоится очередная встреча «Открытого микрофона». Тульские комики представят на сцене свои новые шутки. Ведущий Кирилл Касумов.

Лекции

Когда: 3 августа, суббота, 15.00.

Где: творческий индустриальный кластер «Октава», Тула, ул. Каминского, 24.

Цена: 300 р.

Дизайнер Анастасия Конончук проводит первое занятие из курса «Основы дизайна интерьера», посвященного основам разработки дизайна интерьера с практическим заданием. Участники изготовят модное зеркало из дерева в форме солнца, которое стало хитом модных интерьеров 2019 года. Многие фирмы, производящие предметы декора, предлагают этот аксессуар в своих шоурумах, а у вас появится шанс не тратить кучу денег, а сделать его своими руками.

Когда: 2 августа, пятница, 19.00.

Где: творческий индустриальный кластер «Октава», Тула, ул. Каминского, 24.

Вход по предварительной регистрации.

В «Октаву» приезжает архитектор-урбанист, руководитель проектов КБ «Стрелка» и автор YouTube-канала об устройстве городов Андрей Елбаев.



Перед лекцией эксперт прогуляется по Туле и проанализирует его среду, а также пофотографирует достопримечательности и попутно сделает заметки о его проблемах и уникальных особенностях. Свои наблюдения он включит в лекцию, чтобы объективно сравнить Тулу с другими городами России и мира. Лектор также обсудит с аудиторией историческую и новую застройку, расскажет о современных принципах и приоритетах развития городских районов.

Выставки

Когда: 2 августа, пятница, 16.00, 3-4 августа, суббота-воскресенье, 10.00 (до 3 ноября).

Где: Богородицкий дворец-музей и парк, Богородицк, территория парка, дом №1, Дворец-музей и парк.

Цена: вход на открытие свободный, далее взрослые — 150 р., пенсионеры – 150 р., студенты (очная форма) – 100 р., до 16 лет – бесплатно.

В Богородицком дворце-музее откроется необычная выставка, организованная совместно с музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и киноконцерном «Мосфильм». Выставка посвящена съемкам фильма по произведению «Анна Каренина».

Посетители выставки увидят постеры на тему «Анна Каренина на экране и в иллюстрациях» и костюмы из последней экранизации романа режиссера Карена Шахназарова. Экспозиция позволит пройти весь путь от замысла до его воплощения иллюстраторами в книгах, в театре и кино.

Когда: 2 августа, пятница, 19.00.

Где: Тульский историко-архитектурный музей.

Тула, пр. Ленина, 25, 27, 31.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

Тульский историко-архитектурный музей приглашает на еженедельные благотворительные экскурсии. Подобные экскурсии будут проходить по пятницам в поддержку сбора, организованного для реставрации исторических надписей на фасаде здания военной прокуратуры. Опытные гиды из общества «Тула. Легенды и факты» поведают о секретах и тайнах улицы Советской. Посетители могут оставить добровольное пожертвование в фонд реставраторов.

Когда: 2−4 августа, пятница-воскресенье, 11.00.

Где: «Патриот Тула», пр. Ленина, 101, ТМУ №1 (слева от центра).

По входному билету в парк «Патриот».

В «Патриоте» открылась выставка стендовых моделей и военно-исторической миниатюры из 100 уникальных работ моделистов из Тулы, Москвы, Балашихи, Кирова. Гости увидят выполненные с высокой точностью миниатюрные модели военной и гражданской техники времен Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, а также новинок отечественного ВПК.

На территории выставки открыты диорамы, описывающие времена от Средних веков до 80-х годов прошлого века.

Также гости увидят потрясающую коллекцию парусников от тульских мастеров Вячеслава Давыдова и Дмитирия Степунина.

Спорт

Когда: 2 августа, пятница, 15.00, раскатка участников - 13.00

Где: Пролетарская набережная

Вход свободный.

В честь открытия нового бетонного скейт-парка на Пролетарской набережной пройдут соревнования по скейтбордингу. Гости увидят зрелищные командные поединки и best trick контесты на отдельно выбранных фигурах скейтпарка. Участники поборются за главный приз — 100 000 рублей.



За музыкальное сопровождение отвечает DJ Dead Moon

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В кино начался показ современного анимационного мультфильма по мотивам знаменитой сказки А. С. Пушкина .

Сюжет сказки остается прежним, только в новой версии Руслан предстанет талантливым бродячим артистом, который влюбляется в очаровательную девушку Милу. К своему удивлению он узнает, что его девушка не так проста — она настоящая принцесса. В этой версии Черномор также похищает Милу, чтобы обрести невероятное колдовское могущество за счёт силы любви. Отважный Руслан отправляется спасать возлюбленную, на пути к схватке с тёмным колдуном его ждут сложные испытания.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит канадская комедия Дэни Аркана о богатстве, которое внезапно обрушивается на главного героя, и о том, как им распорядиться, чтобы не попасть в лапы бандитов и полиции. Выпускник университета с докторской степенью вынужден подрабатывать курьером. Доставляя очередную посылку, он попадает на место преступления и становится обладателем крупного куша. Опасаясь делать крупные покупки, молодой человек всё же решается на маленькую слабость и заказывает себе самую дорогую проститутку, а чуть позже идет за советом к честному уголовнику. Все вместе они придумывают способы отмыть миллионы и при этом избежать налогов.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.