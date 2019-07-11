Как отмыть миллион

Страна: Канада, 2018

Премьера: в РФ 01.08.2019

Режиссер: Дени Аркан

Актеры: Александр Ландри, Мари-Пьер Морен, Реми Жерар, Максим Рой, Эрик Брюно, Жюльетт Госслен, Венсан Леклер, Клод Лего, Анулит Синтарафон, Пьер Курци

Жанр: комедия, семейный

Продолжительноcть: 128 мин

Скромняга Пьер-Поль, обладатель ученой степени, вынужден подрабатывать курьером. В один прекрасный день, доставляя очередную посылку, он первым оказывается на месте преступления и становится обладателем миллионного куша. Искушение решить все житейские проблемы велико. И пока он размышляет вернуть или присвоить огромную сумму наличных, его начинают преследовать бандиты, а полиция не спускает с него глаз. Спасаясь и от тех, и от других интеллектуал Пьер-Поль заводит дружбу с маргинальной парочкой…