Как отмыть миллион
Страна:
Канада, 2018
Премьера:
в РФ 01.08.2019
Режиссер:
Дени Аркан
Актеры:
Александр Ландри, Мари-Пьер Морен, Реми Жерар, Максим Рой, Эрик Брюно, Жюльетт Госслен, Венсан Леклер, Клод Лего, Анулит Синтарафон, Пьер Курци
Жанр:
комедия, семейный
Продолжительноcть:
128 мин
Скромняга Пьер-Поль, обладатель ученой степени, вынужден подрабатывать курьером. В один прекрасный день, доставляя очередную посылку, он первым оказывается на месте преступления и становится обладателем миллионного куша. Искушение решить все житейские проблемы велико. И пока он размышляет вернуть или присвоить огромную сумму наличных, его начинают преследовать бандиты, а полиция не спускает с него глаз. Спасаясь и от тех, и от других интеллектуал Пьер-Поль заводит дружбу с маргинальной парочкой…
Сегодня
|21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 августа, понедельник
|21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 августа, вторник
|21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
5 августа, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
6 августа, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05