«Среднерусская возвышенность»: Варвара

На фестивальной площадке «Среднерусской возвышенности» выступит певица Варвара. Музыкальный стиль певицы определяют как альтернативный этно-поп, с элементами классической музыки и инди. В своих песнях Варвара использует этнические инструменты. Варвара записывает музыку, обращаясь к традиционным мотивам народов мира, поэзии Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, произведениям Моцарта, Бетховена, Баха, Бородина и Римского-Корсакова. В её творчестве также находят влияние таких исполнителей, как Мадонна, Стинг, Deep Purple и Сия.

Перед концертном можно прогуляться живописным уголкам «Золотого города» и осмотреть его достопримечательности: сад с фонтанами, домик для чайных церемоний, буддийский храм «Счастье», который погружает гостей в невероятную атмосферу легкости и спокойствия. На территории парка работает конюшня, где можно покататься на лошадях.

Билет дает право входа на территорию «Золотого города» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9:00 текущего дня.

Как добраться

С 1 июня из Тулы будет курсировать транспорт до места проведения фестиваля. Автобус с фирменным логотипом будет отправляться каждые два часа с 10.00 до 20.00 от парковки, расположенной рядом с музеем «Тульские самовары».