новости
новости
Регистрация
Туляков призывают помочь восстановить старинные надписи
Фото: vk.com/tiam_my_urban.

Туляков призывают помочь восстановить старинные надписи

Они были обнаружены на фасаде здания военной прокуратуры на улице Советской.

Во время ремонта рабочие обнаружили на фасаде несколько надписей, датируемых началом прошлого века. Сейчас здание принадлежит Министерству обороны РФ. Собственником принято решение сохранить надписи. Этим будут заниматься столичные реставраторы и сотрудники Тульского историко-архитектурного музея (ТИАМ).

Стоимость реставрационных работ – 450 тысяч рублей. В эту сумму входят услуги реставраторов и расходы на их проживание в Туле. Реставраторы Екатерина Дмитриева и Елена Медведева из команды «Вспомнить всё» уже могут приступить к работе. На реставрацию уйдёт примерно полтора месяца.

ТИАМ запустил благотворительные экскурсии по Туле, весь доход от которых пойдёт на восстановление вывесок. Кроме того, с помощью неравнодушных туляков и волонтеров удалось собрать 48 тысяч рублей.

Принять участие в сборе и внести свой вклад в восстановление исторического наследия может каждый. Подробности – здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 +4
Другие статьи по темам
Событие
восстановление старинных вывесокстаринные надписиреставрацияреставрационные работысбор средств
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какую воду пьют туляки: исследование «Тулгорводоканала»
Какую воду пьют туляки: исследование «Тулгорводоканала»
После падения футбольных ворот на школьницу в поселке Рассвет закрыли все детские площадки
После падения футбольных ворот на школьницу в поселке Рассвет закрыли все детские площадки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.