Туляков призывают помочь восстановить старинные надписи

Фото: vk.com/tiam_my_urban.

Они были обнаружены на фасаде здания военной прокуратуры на улице Советской.

Во время ремонта рабочие обнаружили на фасаде несколько надписей, датируемых началом прошлого века. Сейчас здание принадлежит Министерству обороны РФ. Собственником принято решение сохранить надписи. Этим будут заниматься столичные реставраторы и сотрудники Тульского историко-архитектурного музея (ТИАМ).

Стоимость реставрационных работ – 450 тысяч рублей. В эту сумму входят услуги реставраторов и расходы на их проживание в Туле. Реставраторы Екатерина Дмитриева и Елена Медведева из команды «Вспомнить всё» уже могут приступить к работе. На реставрацию уйдёт примерно полтора месяца.

ТИАМ запустил благотворительные экскурсии по Туле, весь доход от которых пойдёт на восстановление вывесок. Кроме того, с помощью неравнодушных туляков и волонтеров удалось собрать 48 тысяч рублей.