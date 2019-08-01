Фотопроект: Тула на старых открытках и сейчас

Автовокзал

Начнем с места, которое многие туристы видят первым, приезжая в Тулу, – автовокзал на проспекте Ленина. Здание вокзала было построено в 1957 году.

С 2017 года приступили к работам по реконструкции вокзала. Начали с зала ожидания, а в прошлом году взялись за фасад.

Спустя 65 лет после постройки здание Тульского автовокзала выглядит несколько иначе – обновили окна, цвет, некоторые элементы крыши, добавили кафе быстрого питания.

На фото 1960 г. и 2019 г.:

Монумент «Тулякам – Героям Советского Союза»

Мемориальный комплекс на проспекте Ленина, включающий в себя два основных элемента – стелу и женскую фигуру, был открыт в 1967 году. Со временем монумент внешне изменился: скульптуру затемнили, добавили мемориальную плиту.

На фото – 1980 г. и 2019 г.:

Дом №60 на проспекте Ленина

Здание построено еще в 1956 году. С одной стороны, это обычный пятиэтажный жилой дом с торговыми (или офисными) помещениями, с другой – памятник архитектуры советской эпохи.

Спустя столько времени дом не сильно изменился. Самое кардинальное изменение – вместо любимого многими туляками хлебного магазина «Нива» открыли ресторан быстрого питания. И главное: посмотрите, сколько деревьев было возле дома. Сейчас их там нет.

На фото – примерно 1960-е гг. и 2019 г.:

Вторая женская гимназия

Эта открытка была сделана еще до революции. Предположительно, в 1914 году. На фото изображена вторая женская гимназия – частное учебное заведение для девочек. Она расположена на улице Пирогова, 20.

Сейчас облик здания очень сильно поменялся, и далеко не в лучшую сторону. Почти вся улица Пирогова состоит из старых деревянных домов, которые были построены задолго до советских времен. Некоторые дома осовременили сайдингом, пластиковыми окнами и прочим. К тому же здесь располагается Центральный рынок, вывески которого зачастую представляют собой ужасное зрелище.

Тульский государственный цирк

Здание цирка было построено в 1963 году. На открытке – примерно середина 1970-х годов. Спустя полвека здание визуально поменялось незначительно, хотя капитальный ремонт в нём проводился.

Кафедральный Успенский собор Тульского кремля

Одно из самых старых зданий среди тех, которые включены в статью. Его история начинается еще в 1670-е годы. В том виде, в котором мы знаем его, оно было построено в 1764 году. Данных о том, кто был автором проекта, нет. Но есть фотография, ставшая основой для открытки, выпущенной в начале XX века.

В 1930 году собор закрыли, в нём устроили склад промтоваров. Он потихоньку разрушался, пережил пожар, в результате которого сильно пострадала колокольня, и её разобрали.

В 2012 году по поручению губернатора Владимира Груздева началась масштабная реконструкция кремля. Его отреставрировали, собору вернули настенную роспись, позолотили купола, провели подсветку. Теперь Успенский собор – один из главных исторических памятников Тулы.

Восточные кремлевские ворота (башня Ивановских ворот)

Кремль – старейшее сооружение города, возведенное в начале XVI века, оно всегда было одним из главных достопримечательностей Тулы. Вот такой была дореволюционная открытка, содержавшая изображение восточных ворот (башня Ивановских ворот, та, что выходит в Кремлевский сад).

Спустя время кремль отреставрировали и он стал визитной карточкой города.

Башня Пятницких ворот Тульского кремля

Одна из девяти башен Тульского кремля, выходит на улицу Металлистов (ранее Пятницкую). И улица, и сама башня были названы так из-за находившейся рядом с ней церкви Параскевы Пятницы. В XVI веке в этой башне хранили мушкеты, карабины, латы, пули и знамёна. В писцовых книгах сообщается, что в 1568 году во время пожара боеприпасы взорвались и сильно повредили строение.

Показываем, как башня выглядела в середине прошлого столетия и как выглядит сейчас.

Тульский оружейный завод

Сам завод основан еще в 1712 году именным Указом Петра I. Многие историки отмечают значимость завода в победах русских в отечественных войнах. Как и о кремле, туляки знают о нём с детства – краеведение в школе почти всегда предполагает изучение оружейного завода и его истории. Открытка – вид на завод в начале XX века.

В 2019 году повторить точь-в-точь такую фотографию не получится из-за построенной Казанской набережной и возведенного возле завода забора.

Памятник Петру I

Один из самых известных памятников в Туле – памятник Петру I. Он не раз привлекал внимание фотографов и художников. Памятник был создан на средства, собранные рабочими и служащими оружейного завода, в 1912 г.

До 1962 года Петр I стоял на территории оружейного завода, но затем был перенесен в сквер перед ТОЗом и стал доступен для обозрения всем желающим. Вот как выглядел памятник тогда и сейчас, на новом месте:

Бывший Дворец пионеров

Дворец детского и юношеского творчества (бывший Дворец пионеров) размещен в реконструированных и расширенных исторических зданиях. Одно здание – Дворец Ливенцевых — было построено в 60-х годах XVIII века и принадлежало Ивану Васильевичу Ливенцеву, тульскому промышленнику, владельцу железоделательных заводов.

В здании была и Тульская городская Дума, и городская управа; в советское время там размещалось жилтоварищество «Красная кузница». В 1937 году здание стало Дворцом пионеров. Именно так его называют до сих пор, хотя официально в этом здании располагается Дворец детского и юношеского творчества (а еще официальнее – Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества). На открытке – как он выглядел до революции.

Спустя сто с лишним лет здание практически не изменилось – оно всё так же фактурно, как и прежде.

Бывший Дворец пионеров и фабрика-кухня

На этой открытке, как и на предыдущей, изображен бывший Дворец пионеров. Однако в кадре есть еще два здания. В крайнем справа сейчас расположен главный офис Сбербанка. Изначально же, когда здание только построили (в 1931 году), в нем располагалась фабрика-кухня. В большом и просторном здании размещались несколько столовых залов, ресторан с банкетным залом, магазин кулинарии, пирожковая, большой кондитерский цех и производственные помещения.

На открытке – площадь в начале 70-х годов прошлого века.

Музей «Тульские самовары»

Здание музея «Тульские самовары» видно с площади Ленина, которая до революции называлась Киевской улицей, а до 1963 года – улицей Коммунаров. Она упиралась именно в здание нынешнего музея.

Спустя время почти всё изменилось – часть улицы была снесена, на ее месте теперь площадь Ленина и «белый дом». А в здании, бывшем раньше библиотекой, с 1990 года располагается музей «Тульские самовары».

Старый гостиный двор

Место, изображенное на этой открытке, узнать трудно. Это старые торговые ряды и Казанский храм. Они не дожили до наших дней. В 1929 году храм и старые торговые ряды разобрали на кирпич. Из него построили фабрику-кухню (сейчас Сбербанк) и школу фабрично-заводского обучения оружейного завода (сейчас Тульский государственный машиностроительный колледж им. Никиты Демидова).

Посмотрите, как выглядело это место в 1914 году и как в 2019-м:





Фото и текст Дмитрия Малюкова.