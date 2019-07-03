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День пряника

День пряника

На территории Тульского кремля пройдет межрегиональный фестиваль «День пряника». Гостей ждут не только сладкие лакомства, но и насыщенная культурная программа.

С 11.00 до 19.00 будет работать выставка-ярмарка производителей из разных регионов России «Тульский край — пряничный рай» с мастер классами по изготовлению и росписи пряников, пряничными играми и конкурсами.

Желающие смогут поучаствовать в квесте «Поле пряничных чудес». Зрителей ожидает насыщенная концертная программа, в которой примут участие артисты из проекта «Голос. Дети», военный духовой оркестр академии ФСО РФ (г. Орёл), группа «Богемский барон», фолк-группа «Сколот» и ВИА «Космос». Также запланированы пряничный парад, флешмобы «Хоровод вокруг самовара» и «Пряник. Самовар. Гармонь», Кубок мастеров-2019. Множество фотозон и пряничных арт-объектов пригласят сделать уникальные снимки на память о празднике.

Вход свободный.

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
3 августа 2019, суббота
11:00
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