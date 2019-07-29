В «Октаве» пройдет лекция «Тула глазами урбаниста». Лекцию проведет архитектор-урбанист, руководитель проектов КБ «Стрелка» и автор YouTube-канала об устройстве городов Андрей Елбаев.



Перед лекцией эксперт прогуляется по Туле и проанализирует его среду, а также пофотографирует достопримечательности и попутно сделает заметки о его проблемах и уникальных особенностях. Свои наблюдения он включит в лекцию, чтобы объективно сравнить Тулу с другими городами России и мира. Лектор также обсудит с аудиторией историческую и новую застройку, расскажет о современных принципах и приоритетах развития городских районов.



Вход по предварительной регистрации.