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Тула глазами урбаниста

Тула глазами урбаниста

В «Октаве» пройдет лекция «Тула глазами урбаниста». Лекцию проведет архитектор-урбанист, руководитель проектов КБ «Стрелка» и автор YouTube-канала об устройстве городов Андрей Елбаев.

Перед лекцией эксперт прогуляется по Туле и проанализирует его среду, а также пофотографирует достопримечательности и попутно сделает заметки о его проблемах и уникальных особенностях. Свои наблюдения он включит в лекцию, чтобы объективно сравнить Тулу с другими городами России и мира. Лектор также обсудит с аудиторией историческую и новую застройку, расскажет о современных принципах и приоритетах развития городских районов.

Вход по предварительной регистрации.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
2 августа 2019, пятница
19:00
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