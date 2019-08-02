Авторы Анастасия Телышева и Кристина Вернигорина. Фото pixabay.com и с сайтов указанных конюшен.

5 мест, где в Туле можно покататься на лошадях

Конные прогулки довольно популярны. В обзоре Myslo – конюшни в Туле и недалеко от города, где можно научиться верховой езде, да и просто самостоятельно покататься на лошадях.

Конюшня «Макларен» Адрес: Тула, д. Большая Еловая, 113. Режим работы: вторник — воскресенье: с 11.00 до 20.00. Телефоны: 8 (920) 758-75-75 , 8 (902) 907-75-75 . ВКонтакте Стоимость: Прокат на песчаном плацу, в крытом манеже: 15 мин — 400 руб. шаг, 600 руб. шаг, рысь,

30 мин — 600 руб. шаг, 800 руб. шаг, рысь,

45 мин — 800 руб. шаг, 1000 руб. шаг, рысь. Катание «в поводу» 2 круга — 100 руб. Индивидуальное занятие, 45 мин — 1500 руб. Прокат в поля, 45 мин. — 2000 руб. Аренда денников — 10 000 руб. (месяц). Есть возможность приобрести взрослый и детский абонементы на месяц и на два. Конно-спортивный клуб «Союз» Адрес: Тула, пос. Кишкино. Режим работы: будни с 10.00 до 20.00, выходные с 14.00 до 20.00. Телефоны: 8 (915) 690-33-90 ,8 (915) 690-33-90. ВКонтакте Стоимость: катание детей «в поводу» — 200 р.,

ознакомительное занятие — 800 р.,

прогулка на природе — 1500 р.,

абонемент на базовое обучение — 3000 р.,

абонемент на спортивное обучение — 4500 р.,

индивидуальные тренировки с тренером — 900 р.,

иппотерапия — 500 р.,

аренда спортивной лошади — 1000 р. Конно-спортивный центр в ЦПКиО им. П. П. Белоусова Адрес: Тула, Центральный парк. Режим работы: ежедневно с 9.00 до 18.00. Телефон: 8 (4872) 25-81-84. Сайт Стоимость: Индивидуальные занятия: для взрослого (45 минут) — 900 руб.,

для ребенка с 12 лет (45 минут) — 900 руб.,

для ребенка до 12 лет (30 минут) — 600 руб.,

занятие на пони (30 минут) — 500 руб. Спортивная тренировка для всадников с базовой подготовкой (60 минут) — 1300 руб. Верховой прокат по парку (30 минут шагом и рысью) — 700 руб. Прокат: верхом по конкурному полю (30 минут) — 600 руб.,

верхом по парку (60 минут) — 1200 руб. Катание: верхом шагом «в поводу» (ослик, пони, лошадь) — 150 руб.,

в экипаже/санях (круг 800 м – 5 минут) — 150 руб. (детям до 3-х лет бесплатно),

в экипаже/санях (60 минут) — 4000 руб.,

в экипаже/санях (30 минут) — 2500 руб.,

в летнем детском экипаже — 150 руб. Лечебная верховая езда: занятие (30 минут — лошадь и коневод) — 300 руб.,

занятие (45 минут — инструктор, лошадь, коневод) — 400 руб. Есть возможность приобрести абонементы. Парк-отель «Грумант» Адрес: Тульская область, Щекинский район, д. Грумант (201-й км трассы «Москва-Симферополь»). Режим работы: ежедневно с 8.00 до 20.00. Телефоны: 8 (4872) 70-48-30, 8 (910) 582-22-69. Сайт Стоимость: катание на лошади верхом «в поводу», шагом 5 мин. — 300 руб.,

прогулка верхом по лесу, в сопровождении 60 мин. — 2000 руб.,

катание в экипаже (сани), максимально 4 чел., 20 мин. — 2000 руб.,

катание в экипаже, пара, максимально 4 чел., 20 мин. — 3000 руб.,

конное шоу — 15 000 руб.,

занятие с инструктором для взрослого 60/30 мин. — 1500/1000 руб.,

занятие с инструктором для ребенка 60/30 мин. — 1000/800 руб.,

занятие иппотерапией с инструктором и коноводом 30 мин. — 300 руб.,

аренда конкурного поля, на одну лошадь 60 мин. — 1000 руб.,

аренда денника, на одну лошадь, сутки — 3000 руб. Есть возможность приобрести абонементы. Конюшня в Ясной Поляне Адрес: деревня Ясная Поляна, музей-усадьба Л. Н. Толстого. График работы: понедельник — выходной, вторник – воскресенье 9.00.16.00. Телефон: 8 (910) 586-00-25. Сайт Стоимость: катание на лошади верхом «в поводу» 10 мин. — 150 руб.,

прогулки верхом 60 мин. — в будни 700 руб., в выходной — 800 руб.,

индивидуальное занятие с инструктором 60 мин. — 800 руб. Обратите внимание, что записываться на катание на лошади нужно заранее.