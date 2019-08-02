5 мест, где в Туле можно покататься на лошадях
Конные прогулки довольно популярны. В обзоре Myslo – конюшни в Туле и недалеко от города, где можно научиться верховой езде, да и просто самостоятельно покататься на лошадях.
Конюшня «Макларен»
Адрес: Тула, д. Большая Еловая, 113.
Режим работы: вторник — воскресенье: с 11.00 до 20.00.
Телефоны:
Стоимость:
Прокат на песчаном плацу, в крытом манеже:
- 15 мин — 400 руб. шаг, 600 руб. шаг, рысь,
- 30 мин — 600 руб. шаг, 800 руб. шаг, рысь,
- 45 мин — 800 руб. шаг, 1000 руб. шаг, рысь.
Катание «в поводу» 2 круга — 100 руб.
Индивидуальное занятие, 45 мин — 1500 руб.
Прокат в поля, 45 мин. — 2000 руб.
Аренда денников — 10 000 руб. (месяц).
Есть возможность приобрести взрослый и детский абонементы на месяц и на два.
Конно-спортивный клуб «Союз»
Адрес: Тула, пос. Кишкино.
Режим работы: будни с 10.00 до 20.00, выходные с 14.00 до 20.00.
Телефоны:
Стоимость:
- катание детей «в поводу» — 200 р.,
- ознакомительное занятие — 800 р.,
- прогулка на природе — 1500 р.,
- абонемент на базовое обучение — 3000 р.,
- абонемент на спортивное обучение — 4500 р.,
- индивидуальные тренировки с тренером — 900 р.,
- иппотерапия — 500 р.,
- аренда спортивной лошади — 1000 р.
Конно-спортивный центр в ЦПКиО им. П. П. Белоусова
Адрес: Тула, Центральный парк.
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 18.00.
Телефон: 8 (4872) 25-81-84.
Стоимость:
Индивидуальные занятия:
- для взрослого (45 минут) — 900 руб.,
- для ребенка с 12 лет (45 минут) — 900 руб.,
- для ребенка до 12 лет (30 минут) — 600 руб.,
- занятие на пони (30 минут) — 500 руб.
Спортивная тренировка для всадников с базовой подготовкой (60 минут) — 1300 руб.
Верховой прокат по парку (30 минут шагом и рысью) — 700 руб.
Прокат:
- верхом по конкурному полю (30 минут) — 600 руб.,
- верхом по парку (60 минут) — 1200 руб.
Катание:
- верхом шагом «в поводу» (ослик, пони, лошадь) — 150 руб.,
- в экипаже/санях (круг 800 м – 5 минут) — 150 руб. (детям до 3-х лет бесплатно),
- в экипаже/санях (60 минут) — 4000 руб.,
- в экипаже/санях (30 минут) — 2500 руб.,
- в летнем детском экипаже — 150 руб.
Лечебная верховая езда:
- занятие (30 минут — лошадь и коневод) — 300 руб.,
- занятие (45 минут — инструктор, лошадь, коневод) — 400 руб.
Есть возможность приобрести абонементы.
Парк-отель «Грумант»
Адрес: Тульская область, Щекинский район, д. Грумант (201-й км трассы «Москва-Симферополь»).
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 20.00.
Телефоны: 8 (4872) 70-48-30, 8 (910) 582-22-69.
Стоимость:
- катание на лошади верхом «в поводу», шагом 5 мин. — 300 руб.,
- прогулка верхом по лесу, в сопровождении 60 мин. — 2000 руб.,
- катание в экипаже (сани), максимально 4 чел., 20 мин. — 2000 руб.,
- катание в экипаже, пара, максимально 4 чел., 20 мин. — 3000 руб.,
- конное шоу — 15 000 руб.,
- занятие с инструктором для взрослого 60/30 мин. — 1500/1000 руб.,
- занятие с инструктором для ребенка 60/30 мин. — 1000/800 руб.,
- занятие иппотерапией с инструктором и коноводом 30 мин. — 300 руб.,
- аренда конкурного поля, на одну лошадь 60 мин. — 1000 руб.,
- аренда денника, на одну лошадь, сутки — 3000 руб.
Есть возможность приобрести абонементы.
Конюшня в Ясной Поляне
Адрес: деревня Ясная Поляна, музей-усадьба Л. Н. Толстого.
График работы: понедельник — выходной, вторник – воскресенье 9.00.16.00.
Телефон: 8 (910) 586-00-25.
Стоимость:
- катание на лошади верхом «в поводу» 10 мин. — 150 руб.,
- прогулки верхом 60 мин. — в будни 700 руб., в выходной — 800 руб.,
- индивидуальное занятие с инструктором 60 мин. — 800 руб.
Обратите внимание, что записываться на катание на лошади нужно заранее.