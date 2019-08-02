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5 мест, где в Туле можно покататься на лошадях
Авторы Анастасия Телышева и Кристина Вернигорина. Фото pixabay.com и с сайтов указанных конюшен.

5 мест, где в Туле можно покататься на лошадях

Конные прогулки довольно популярны. В обзоре Myslo – конюшни в Туле и недалеко от города, где можно научиться верховой езде, да и просто самостоятельно покататься на лошадях.

 

Конюшня «Макларен»

Адрес: Тула, д. Большая Еловая, 113.

Режим работы: вторник — воскресенье: с 11.00 до 20.00.

Телефоны: 8 (920) 758-75-75, 8 (902) 907-75-75.

ВКонтакте

Стоимость:

Прокат на песчаном плацу, в крытом манеже:

  • 15 мин — 400 руб. шаг, 600 руб. шаг, рысь,
  • 30 мин — 600 руб. шаг, 800 руб. шаг, рысь,
  • 45 мин — 800 руб. шаг, 1000 руб. шаг, рысь.

Катание «в поводу» 2 круга — 100 руб.

Индивидуальное занятие, 45 мин — 1500 руб.

Прокат в поля, 45 мин. — 2000 руб.

Аренда денников — 10 000 руб. (месяц).

Есть возможность приобрести взрослый и детский абонементы на месяц и на два.

 

Конно-спортивный клуб «Союз»

 

Адрес: Тула, пос. Кишкино.

Режим работы: будни с 10.00 до 20.00, выходные с 14.00 до 20.00.

Телефоны: 8 (915) 690-33-90,8 (915) 690-33-90.

ВКонтакте

Стоимость:

  • катание детей «в поводу» — 200 р.,
  • ознакомительное занятие — 800 р.,
  • прогулка на природе — 1500 р.,
  • абонемент на базовое обучение — 3000 р.,
  • абонемент на спортивное обучение — 4500 р.,
  • индивидуальные тренировки с тренером — 900 р.,
  • иппотерапия — 500 р.,
  • аренда спортивной лошади — 1000 р.
 

Конно-спортивный центр в ЦПКиО им. П. П. Белоусова

Адрес: Тула, Центральный парк.

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 18.00.

Телефон: 8 (4872) 25-81-84.

Сайт

Стоимость:

Индивидуальные занятия:

  • для взрослого (45 минут) — 900 руб.,
  • для ребенка с 12 лет (45 минут) — 900 руб.,
  • для ребенка до 12 лет (30 минут) — 600 руб.,
  • занятие на пони (30 минут) — 500 руб.

Спортивная тренировка для всадников с базовой подготовкой (60 минут) — 1300 руб.

Верховой прокат по парку (30 минут шагом и рысью) — 700 руб.

Прокат:

  • верхом по конкурному полю (30 минут) — 600 руб.,
  • верхом по парку (60 минут) — 1200 руб.

Катание:

  • верхом шагом «в поводу» (ослик, пони, лошадь) — 150 руб.,
  • в экипаже/санях (круг 800 м – 5 минут) — 150 руб. (детям до 3-х лет бесплатно),
  • в экипаже/санях (60 минут) — 4000 руб.,
  • в экипаже/санях (30 минут) — 2500 руб.,
  • в летнем детском экипаже — 150 руб.

Лечебная верховая езда:

  • занятие (30 минут — лошадь и коневод) — 300 руб.,
  • занятие (45 минут — инструктор, лошадь, коневод) — 400 руб.

Есть возможность приобрести абонементы.

 

Парк-отель «Грумант»

Адрес: Тульская область, Щекинский район, д. Грумант (201-й км трассы «Москва-Симферополь»).

Режим работы: ежедневно с 8.00 до 20.00.

Телефоны: 8 (4872) 70-48-30, 8 (910) 582-22-69.

Сайт

Стоимость:

  • катание на лошади верхом «в поводу», шагом 5 мин. — 300 руб.,
  • прогулка верхом по лесу, в сопровождении 60 мин. — 2000 руб.,
  • катание в экипаже (сани), максимально 4 чел., 20 мин. — 2000 руб.,
  • катание в экипаже, пара, максимально 4 чел., 20 мин. — 3000 руб.,
  • конное шоу — 15 000 руб.,
  • занятие с инструктором для взрослого 60/30 мин. — 1500/1000 руб.,
  • занятие с инструктором для ребенка 60/30 мин. — 1000/800 руб.,
  • занятие иппотерапией с инструктором и коноводом 30 мин. — 300 руб.,
  • аренда конкурного поля, на одну лошадь 60 мин. — 1000 руб.,
  • аренда денника, на одну лошадь, сутки — 3000 руб.

Есть возможность приобрести абонементы.

 

Конюшня в Ясной Поляне

Адрес: деревня Ясная Поляна, музей-усадьба Л. Н. Толстого.

График работы: понедельник — выходной, вторник – воскресенье 9.00.16.00.

Телефон: 8 (910) 586-00-25.

Сайт

Стоимость:

  • катание на лошади верхом «в поводу» 10 мин. — 150 руб.,
  • прогулки верхом 60 мин. — в будни 700 руб., в выходной — 800 руб.,
  • индивидуальное занятие с инструктором 60 мин. — 800 руб.

Обратите внимание, что записываться на катание на лошади нужно заранее.

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