Епифанский заигрыш
В музее «Тульские древности» пройдет презентация епифанского Музея купеческого быта и грядущего фестиваля — Епифанской ярмарки.
На празднике можно будет познакомиться с историей старинного купеческого города и его ярмарочными традициями. Также в этот день в фойе музея «Тульские древности» будет открыта выставка фотографий Романа Солопова, которая позволит совершить виртуальное путешествие на ярмарку в Епифань.
Программа
12.00 - 14.00
- торговля по-епифански, чай по-купечески с медом и вареньем из епифанских погребов;
- ярмарочные представления о купцах и тульских мастерах;
- ярмарочные забавы и увеселения от Петрушки, также в гостях Епифан и мастер Тычка;
- мастер-класс от Екатерины Зерновой «Епифанская пчелка»;
- сувениры, открытки и книги, посвященные Епифани;
- веселый перепляс, частушки, хороводы!
На празднике состоится розыгрыш обзорной эскурсии по музеям Куликова Поля на две персоны. Экскурсия состоится 10 августа в день Епифанской ярмарки и пройдет по маршруту: Епифанская ярмарка — Музее купеческого быта- новый музей Куликовской битвы - старейший мемориал на Красном холме.
Вход свободный!
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
3 августа 2019, суббота
12:00