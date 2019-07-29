Епифанский заигрыш

В музее «Тульские древности» пройдет презентация епифанского Музея купеческого быта и грядущего фестиваля — Епифанской ярмарки.

На празднике можно будет познакомиться с историей старинного купеческого города и его ярмарочными традициями. Также в этот день в фойе музея «Тульские древности» будет открыта выставка фотографий Романа Солопова, которая позволит совершить виртуальное путешествие на ярмарку в Епифань.

Программа

12.00 - 14.00

торговля по-епифански, чай по-купечески с медом и вареньем из епифанских погребов;

ярмарочные представления о купцах и тульских мастерах;

ярмарочные забавы и увеселения от Петрушки, также в гостях Епифан и мастер Тычка;

мастер-класс от Екатерины Зерновой «Епифанская пчелка»;

сувениры, открытки и книги, посвященные Епифани;

веселый перепляс, частушки, хороводы!

На празднике состоится розыгрыш обзорной эскурсии по музеям Куликова Поля на две персоны. Экскурсия состоится 10 августа в день Епифанской ярмарки и пройдет по маршруту: Епифанская ярмарка — Музее купеческого быта- новый музей Куликовской битвы - старейший мемориал на Красном холме.

Вход свободный!