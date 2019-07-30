3 августа Узловая отметит День города. Масштабное празднование развернется на нескольких городских площадках. В программе турнир по мини-футболу, спектакль, фестиваль «Мастера стилей» и главное событие вечера — концерт с участием групп #2Маши и «Комбинация».

Полная программа (г. Узловая)

Муниципальный стадион

11.00 Турнир по мини-футболу.

Пешеходная зона

12.00 Торжественная регистрация брака.

15.00 Фестиваль экстремальных искусств «Мастера стилей»

Молодежный театр

14.00 Спектакль «Бабушка напрокат»

Пл. Победы

16.00 Открытый турнир по силовому экстриму

Пл. Ленина

17.00 (Сбор у здания ДДЮТ пл. Победы в 16.30) Шествие сказочных героев «Мульт-парад».

17.00 Выставка, мастер-классы, интерактивные площадки, летний кинотеатр

Сквер им. А. Завенягина

19.00 Выступление Губернаторского духового оркеста.

Центральная сцена пл. Ленина

18.00 Торжественная часть праздника

19.00 Праздничный концерт с участием лучших исполнителей Узловского района

20.00 Татьяна Иванова и группа «Комбинация» (Москва)

21.00 #2Маши (Москва)

В завершение концерта — праздничный фейерверк.

Вход свободный.