#2Маши и «Комбинация»
3 августа Узловая отметит День города. Масштабное празднование развернется на нескольких городских площадках. В программе турнир по мини-футболу, спектакль, фестиваль «Мастера стилей» и главное событие вечера — концерт с участием групп #2Маши и «Комбинация».
Муниципальный стадион
11.00 Турнир по мини-футболу.
Пешеходная зона
12.00 Торжественная регистрация брака.
15.00 Фестиваль экстремальных искусств «Мастера стилей»
Молодежный театр
14.00 Спектакль «Бабушка напрокат»
Пл. Победы
16.00 Открытый турнир по силовому экстриму
Пл. Ленина
17.00 (Сбор у здания ДДЮТ пл. Победы в 16.30) Шествие сказочных героев «Мульт-парад».
17.00 Выставка, мастер-классы, интерактивные площадки, летний кинотеатр
Сквер им. А. Завенягина
19.00 Выступление Губернаторского духового оркеста.
Центральная сцена пл. Ленина
18.00 Торжественная часть праздника
19.00 Праздничный концерт с участием лучших исполнителей Узловского района
20.00 Татьяна Иванова и группа «Комбинация» (Москва)
21.00 #2Маши (Москва)
В завершение концерта — праздничный фейерверк.
Вход свободный.