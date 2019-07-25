Руслан и Людмила: Перезагрузка

Страна: Украина, 2018

Премьера: в РФ 01.08.2019

Режиссер: Олег Маламуж

Актеры: Надежда Дорофеева, Алексей Завгородний, Евгений Малуха, Сергей Притула, Юрий Горбунов, Олег Михайлюта, Николай Боклан, Маша Ефросинина

Жанр: мультфильм, детский, приключения, семейный

Продолжительноcть: 85 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,72

Эта удивительная история случилась в славном городе Киеве во времена отважных воинов, прекрасных принцесс и могущественных колдунов. Бродячий артист Руслан, мечтающий стать рыцарем, встретил прекрасную Милу и влюбился в неё, даже не подозревая, что девушка — дочь киевского князя. Но счастью влюбленных было не суждено продлиться вечно: злой колдун Черномор явился в магическом вихре и на глазах Руслана похитил возлюбленную, рассчитывая превратить силу её любви в собственное колдовское могущество. Не раздумывая, Руслан пустился в погоню за украденной принцессой, чтобы, преодолев все преграды и опасности на своем пути, доказать, что настоящая любовь — сильнее магии.