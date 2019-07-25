Руслан и Людмила: Перезагрузка
Страна:
Украина, 2018
Премьера:
в РФ 01.08.2019
Режиссер:
Олег Маламуж
Актеры:
Надежда Дорофеева, Алексей Завгородний, Евгений Малуха, Сергей Притула, Юрий Горбунов, Олег Михайлюта, Николай Боклан, Маша Ефросинина
Жанр:
мультфильм, детский, приключения, семейный
Продолжительноcть:
85 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,72
Эта удивительная история случилась в славном городе Киеве во времена отважных воинов, прекрасных принцесс и могущественных колдунов. Бродячий артист Руслан, мечтающий стать рыцарем, встретил прекрасную Милу и влюбился в неё, даже не подозревая, что девушка — дочь киевского князя. Но счастью влюбленных было не суждено продлиться вечно: злой колдун Черномор явился в магическом вихре и на глазах Руслана похитил возлюбленную, рассчитывая превратить силу её любви в собственное колдовское могущество. Не раздумывая, Руслан пустился в погоню за украденной принцессой, чтобы, преодолев все преграды и опасности на своем пути, доказать, что настоящая любовь — сильнее магии.
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|13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:00