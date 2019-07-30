Туляков приглашают отметить День железнодорожника

Интересные мероприятия состоятся в пос. Заокский, Богородицке, Узловой и в Туле.

В честь Дня железнодорожника и 60-летия Московской железной дороги в Тульском регионе пройдут торжественные мероприятия.

На станции Тарусская (поселок Заокский) 31 июля в 15.30 откроется передвижная выставка юных воспитанников Тульской детской художественной школы им. В. Д. Поленова . Для жителей города и пассажиров будет организована музыкальная программа.

В историко-культурном комплексе на станции Жданка (Богородицк) 1 августа в 16.00 железнодорожники и все желающие возложат цветы к памятнику третьему министру путей сообщения России Алексею Павловичу Бобринскому.

3 августа в 11.00 в Центральном парке культуры и отдыха Тулы для жителей города состоится семейно-спортивный праздник, а в 18.00 на главной сцене выступят творческие коллективы.

4 августа в 16.00 в парке культуры железнодорожников в Узловой для жителей организуют музыкальную программу и спортивно-развлекательные мероприятия.