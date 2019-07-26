Основы дизайна интерьера: зеркало из дерева

В Лектории «Октавы» пройдет первое занятие из курса «Основы дизайна интерьера», посвященного основам разработки дизайна интерьера с практическим заданием. На занятиях будут рассматриваться различные способы преобразования жилого пространства, при помощи различных цветовых решений, материалов и предметов декора.

На первом занятии участники сделают модное зеркало из дерева, похожее на солнце, которое стало хитом модных интерьеров 2019 года. Многие фирмы, производящие предметы декора, предлагают эту интерьерную деталь в своих шоурумах.

Анастасия Конончук (иллюстратор и графический дизайнер).

Высшее специальное образование МХПИ (2009−2015), графический дизайнер. Курсы Александра Васина: T 24 (типография 24) и ID 24 (InDesign).