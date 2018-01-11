Выходные в Туле: 12-14 января

Выходные богаты на спортивные события. Например, 13 января в легкоатлетическом манеже центрального стадиона «Арсенал» состоится Первенство Тульской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2007−08 годов рождения, а 14 января — открытое первенство по рукопашному бою «Русь православная». Все спортивные события — в нашей спортивной афише.

экспериментал

Сергей Летов

Прощай Оружие

Тула, пр. Ленина, 30

13 января, суббота, 20.00

400 Р

Музыкант, импровизатор, саксофонист, флейтист, актер и автор музыки к многочисленным спектаклям и фильмам, а также исполнитель на бесчисленном множестве экзотических духовых инструментов, Сергей Летов, играл и записывался с «Поп-механикой» Сергея Курёхина, группами «Аквариум», «ДДТ», «Алиса», «ДК». Концерт будет проходить в формате «квартирника», поэтому количество билетов ограниченно.

рокабилли

Looney Boppers

STECHKIN, бар-ресторан

Тула, проспект Ленина, 85

(ТРЦ «Ликерка Лофт»)

13 января, суббота 20.00

Вход 300 Р

В Stechkine — концерт-презентация нового альбома питерских корифеев рокабилли и гараж сцены Looney Boppers. Вас ждёт музыка в стилях wild, trash, rockabilly voodoo & jungle exotica от известных питерских музыкантов. Вы окунётесь в атмосферу маленьких баров и стрип-клубов 50-х годов прошлого столетия, в то время, когда rock'n'roll был опасен!

игры для взрослых

Второй тульский фестиваль трансформационных игр

127*А класс, тренинговый центр

Тула, пр. Ленина, 127-а

13−14 января, c 10.00

Вход свободный

Фестиваль — это всегда праздник, знакомство с новым и интересным и Фестиваль трансформационных игр — не исключение. Все мы когда-то были детьми и играли в игры. Игра — важная форма усвоения новой информации, именно поэтому игровые технологии плотно входят в процессы обучения и развития как отдельных людей, так и целых организаций. Именно с такими — развивающими, трансформационными — играми вы и сможете познакомиться на фестивале. Мастера из разных городов привезут свои любимые трансформационные игры, чтобы познакомить с ними тульскую публику.

акватинты

«Анна Каренина» в акватинтах Александра Алексеева

Ясная Поляна, научно-культурный центр

Тула, улица Октябрьская, 12

С 11 января

Стоимость билета без экскурсионного обслуживания: для посетителей до 16 лет — бесплатно, для льготных категорий — 15 рублей, полный билет — 30 рублей. Стоимость билета с экскурсией: для посетителей до 16 лет и льготных категорий — 30 рублей, полный билет — 45 рублей.

В галерее «Ясная Поляна» откроется выставка «Анна Каренина в иллюстрациях Александра Алексеева», представляющая 120 гравюр, созданных русско-французским художником и мультипликатором. Серия уникальных произведений передана для выставки коллекционером из Германии Ириной Стежкой, благодаря которой графический цикл Алексеева впервые был показан в России в 2017 году.

роботы

Фабрика будущего

Тула, Болдина, 98-а

300 Р

С 13 января на Фабрике будущего вас будут ждать большие роботы и еще больше виртуальной реальности! На «Фабрике будущего» можно поболтать с роботами о погоде, увидеть танцевальное шоу в их исполнении, на трехмерном принтере создать точную копию любой вещи или попасть в виртуальную реальность.

а что в кино

С 11 января в кинотеатрах начался показ кинопремьер. Полное расписание всех кинотеатров Тулы и области смотрите только на Myslo.

Бахубали: Рождение легенды

Невероятная, красочная, поражающая история любви, что оказалась сильнее власти, алчности, войн и даже смерти. Прекрасная принцесса, королева-мать и человек, который изменил всё — Бахубали. Он лишился трона, но не верности своего народа, обрек себя на скитания и нажил всемогущих врагов, но не утратил чести. И всё ради принцессы Девасены. Вместе с возлюбленным она пройдёт через эпические битвы, дворцовые интриги и чудовищные испытания. Это история Легенды. Это индийское кино, которого еще не видел мир.

Сламбер: Лабиринты сна

Доктор Элис изучает ночные кошмары и поведение людей во сне, сама при этом страдая параноидальными видениями. Она пытается помочь молодой семье избавиться от невероятного ужаса, с которым они сталкиваются каждую ночь. Но в ходе своей работы Элис приходится отказаться от стандартных методов лечения и осознать, что по ночам в души этих людей проникает нечто потустороннее. Чтобы спасти людей от зла, ей придётся встретиться лицом к лицу со своими собственными страхами, которые преследуют её всю жизнь. Смотрите фильм ужасов «Сламбер: Лабиринты сна» в кинотеатрах Тулы.

Бойся своих желаний

Тихая неудачница Клэр получает в подарок от отца старинную шкатулку. К ее удивлению оказывается, что шкатулка умеет исполнять желания. Теперь-то она расквитается со всеми, кто над ней смеялся. Желания исполняются, но не совсем так, как задумывала Клэр, и с каждым новым желанием последствия становятся все страшнее. Какую еще плату попросит шкатулка взамен и что за древнее зло скрывает в ней? Смотрите фильм «Бойся своих желаний» в Туле, Новомосковске и Алексине.

Кто наш папа, чувак?

Питер и Кайл Рейнольдсы — два брата, которых эксцентричная мать вырастила в полной уверенности, что их отец умер, когда они были маленькими. Но после того, как они выясняют, что это неправда, они отправляются на поиски своего настоящего отца, в ходе которых узнают о своей матери больше, чем, вероятно, когда-либо хотели знать.

Всё только начинается

Некогда блистательный адвокат, защищавший интересы глав самых крупных преступных группировок, Дьюк и экс-агент ФБР, казалось бы, отошли от дел и живут на вилле Капри, пребывая под программой по защите свидетелей. День за днем они скучают, гоняя мяч на поле для гольфа и перебрасываясь колкими остротами. Но однажды парням придется забыть про свои мелкие дрязги, статус и возраст, чтобы дать отпор мафии. Смотрите фильм «Всё только начинается» в кинотеатрах Тулы и области.

Большая игра

Молли Блум называли Принцессой покера. Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. Каждую минуту здесь шли ва-банк кинозвезды, шейхи, миллиардеры. Большие деньги пахнут кровью. Как выжить, когда за тобой охотится мафия и ФБР? Смотрите фильм «Большая игра» в ДКЖ кино и Синема Парке.