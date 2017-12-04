Второй тульский фестиваль трансформационных игр

Фестиваль — это всегда праздник, знакомство с новым и интересным и Фестиваль трансформационных игр — не исключение. Все мы когда-то были детьми и играли в игры. Игра — важная форма усвоения новой информации, именно поэтому игровые технологии плотно входят в процессы обучения и развития как отдельных людей, так и целых организаций.

Именно с такими — развивающими, трансформационными — играми вы и сможете познакомиться на фестивале.

Мастера из разных городов привезут свои любимые трансформационные игры, чтобы познакомить с ними тульскую публику.

Тематика представленных на фестивале игр обширна: работа с целями и задачами, работа с отношениями, с поиском своего дела и предназначения, с препятствиями на вашем пути, с вопросами благосостояния и поиска спутника жизни. Все эти и многие другие вопросы вы сможете задать игре и получить от неё ответы. Метафорические или прямые, понятные лишь вам или всем присутствующим. В любом случае, играя, вы приобретаете уникальный и настоящий опыт (учёные доказали, что для нашего мозга нет никакой разницы, приобретается опыт в реальном деле или в игре в это дело).

Также на фестивале будут представлены развлекательные игры от партнёров клуба настольных игр «Финка» и игры «Монополия-Тула».

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