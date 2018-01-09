Сламбер: Лабиринты сна
Страна:
Великобритания, США, 2017
Премьера:
в РФ 11.01.2018
Режиссер:
Джонатан Хопкинс
Актеры:
Мэгги Кью, Сильвестр МакКой, Уилл Кемп, Сэм Тротон, Уильям Хоуп, Хонор Книфси, Кристен Буш, Сьюзэн Фордхэм, Линди Пьери
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
86 мин
Рейтинг Кинопоиска:
4,85
Доктор Элис изучает ночные кошмары и поведение людей во сне, сама при этом страдая параноидальными видениями. Она пытается помочь молодой семье избавиться от невероятного ужаса, с которым они сталкиваются каждую ночь. Но в ходе своей работы Элис приходится отказаться от стандартных методов лечения и осознать, что по ночам в души этих людей проникает нечто потустороннее. Чтобы спасти людей от зла, ей придётся встретиться лицом к лицу со своими собственными страхами, которые преследуют её всю жизнь.
Сегодня
|12:30
|Киносити
|15:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Киносити
|19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05
|Киносити
|22:50
|Киносити
|23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|12:30
|Киносити
|15:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Киносити
|19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05
|Киносити
|22:50
|Киносити
|23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 января, суббота
|12:30
|Киносити
|15:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Киносити
|19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05
|Киносити
|22:50
|Киносити
|23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:40
|Киносити
14 января, воскресенье
|12:30
|Киносити
|15:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Киносити
|19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05
|Киносити
|22:50
|Киносити
|23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:40
|Киносити
15 января, понедельник
|12:30
|Киносити
|15:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Киносити
|19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05
|Киносити
|22:50
|Киносити
|23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 января, вторник
|12:30
|Киносити
|15:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Киносити
|19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05
|Киносити
|22:50
|Киносити
|23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 января, среда
|12:30
|Киносити
|15:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Киносити
|19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:05
|Киносити
|22:50
|Киносити
|23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Киносити
|
12:30
17:10
21:05
22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:45
19:40
23:30
Завтра
|Киносити
|
12:30
17:10
21:05
22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:45
19:40
23:30
13 января, суббота
|Киносити
|
12:30
17:10
21:05
22:50
00:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:45
19:40
23:30
14 января, воскресенье
|Киносити
|
12:30
17:10
21:05
22:50
00:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:45
19:40
23:30
15 января, понедельник
|Киносити
|
12:30
17:10
21:05
22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:45
19:40
23:30
16 января, вторник
|Киносити
|
12:30
17:10
21:05
22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:45
19:40
23:30
17 января, среда
|Киносити
|
12:30
17:10
21:05
22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:45
19:40
23:30