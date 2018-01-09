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Сламбер: Лабиринты сна

Сламбер: Лабиринты сна

Страна:
Великобритания, США, 2017
 
Премьера:
в РФ 11.01.2018
 
Режиссер:
Джонатан Хопкинс
  
Актеры:
Мэгги Кью, Сильвестр МакКой, Уилл Кемп, Сэм Тротон, Уильям Хоуп, Хонор Книфси, Кристен Буш, Сьюзэн Фордхэм, Линди Пьери
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
86 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
4,85
          
 

Доктор Элис изучает ночные кошмары и поведение людей во сне, сама при этом страдая параноидальными видениями. Она пытается помочь молодой семье избавиться от невероятного ужаса, с которым они сталкиваются каждую ночь. Но в ходе своей работы Элис приходится отказаться от стандартных методов лечения и осознать, что по ночам в души этих людей проникает нечто потустороннее. Чтобы спасти людей от зла, ей придётся встретиться лицом к лицу со своими собственными страхами, которые преследуют её всю жизнь.

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Сегодня
12:30 Киносити
15:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Киносити
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:05 Киносити
22:50 Киносити
23:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
12:30 Киносити
15:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Киносити
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:05 Киносити
22:50 Киносити
23:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 января, суббота
12:30 Киносити
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17:10 Киносити
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:05 Киносити
22:50 Киносити
23:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:40 Киносити
14 января, воскресенье
12:30 Киносити
15:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Киносити
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:05 Киносити
22:50 Киносити
23:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:40 Киносити
15 января, понедельник
12:30 Киносити
15:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Киносити
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:05 Киносити
22:50 Киносити
23:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 января, вторник
12:30 Киносити
15:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Киносити
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:05 Киносити
22:50 Киносити
23:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 января, среда
12:30 Киносити
15:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Киносити
19:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:05 Киносити
22:50 Киносити
23:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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