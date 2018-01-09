Сламбер: Лабиринты сна

Страна: Великобритания, США, 2017

Премьера: в РФ 11.01.2018

Режиссер: Джонатан Хопкинс

Актеры: Мэгги Кью, Сильвестр МакКой, Уилл Кемп, Сэм Тротон, Уильям Хоуп, Хонор Книфси, Кристен Буш, Сьюзэн Фордхэм, Линди Пьери

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 86 мин

Рейтинг Кинопоиска: 4,85

Доктор Элис изучает ночные кошмары и поведение людей во сне, сама при этом страдая параноидальными видениями. Она пытается помочь молодой семье избавиться от невероятного ужаса, с которым они сталкиваются каждую ночь. Но в ходе своей работы Элис приходится отказаться от стандартных методов лечения и осознать, что по ночам в души этих людей проникает нечто потустороннее. Чтобы спасти людей от зла, ей придётся встретиться лицом к лицу со своими собственными страхами, которые преследуют её всю жизнь.