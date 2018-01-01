Все только начинается
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 11.01.2018
Режиссер:
Рон Шелтон
Актеры:
Морган Фриман, Томми Ли Джонс, Рене Руссо, Гленн Хедли, Джо Пантольяно, Элизабет Эшли, Шерил Ли Ральф, Альма Сиснерос, Кристен Рейкс, Грэм Беккел
Жанр:
боевик, комедия
Продолжительноcть:
97 мин
Некогда блистательный адвокат, защищавший интересы глав самых крупных преступных группировок, Дьюк и экс-агент ФБР, казалось бы, отошли от дел и живут на вилле Капри, пребывая под программой по защите свидетелей. День за днем они скучают, гоняя мяч на поле для гольфа и перебрасываясь колкими остротами. Но однажды парням придется забыть про свои мелкие дрязги, статус и возраст, чтобы дать отпор мафии.
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