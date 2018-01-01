Все только начинается

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 11.01.2018

Режиссер: Рон Шелтон

Актеры: Морган Фриман, Томми Ли Джонс, Рене Руссо, Гленн Хедли, Джо Пантольяно, Элизабет Эшли, Шерил Ли Ральф, Альма Сиснерос, Кристен Рейкс, Грэм Беккел

Жанр: боевик, комедия

Продолжительноcть: 97 мин

Некогда блистательный адвокат, защищавший интересы глав самых крупных преступных группировок, Дьюк и экс-агент ФБР, казалось бы, отошли от дел и живут на вилле Капри, пребывая под программой по защите свидетелей. День за днем они скучают, гоняя мяч на поле для гольфа и перебрасываясь колкими остротами. Но однажды парням придется забыть про свои мелкие дрязги, статус и возраст, чтобы дать отпор мафии.