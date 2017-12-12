Сергей Летов
13 января наш город посетит Сергей Летов с сольным концертом.
Музыкант, импровизатор, саксофонист, флейтист, актер и автор музыки к многочисленным спектаклям и фильмам, а также исполнитель на бесчисленном множестве экзотических духовых инструментов.
Сергей Федорович играл и записывался с «Поп-механикой» Сергея Курёхина, группами «Аквариум», «ДДТ», «Алиса», «ДК».
Концерт будет проходить в формате «квартирника», поэтому количество билетов ограниченно. Стоимость билета 400 Р.
Справки по телефону 8−902−909−36−94.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 30
13 января 2018, суббота
20:00