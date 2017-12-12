13 января наш город посетит Сергей Летов с сольным концертом.

Музыкант, импровизатор, саксофонист, флейтист, актер и автор музыки к многочисленным спектаклям и фильмам, а также исполнитель на бесчисленном множестве экзотических духовых инструментов.

Сергей Федорович играл и записывался с «Поп-механикой» Сергея Курёхина, группами «Аквариум», «ДДТ», «Алиса», «ДК».

Концерт будет проходить в формате «квартирника», поэтому количество билетов ограниченно. Стоимость билета 400 Р.

Справки по телефону 8−902−909−36−94.