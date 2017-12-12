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Сергей Летов

Сергей Летов

13 января наш город посетит Сергей Летов с сольным концертом.

Музыкант, импровизатор, саксофонист, флейтист, актер и автор музыки к многочисленным спектаклям и фильмам, а также исполнитель на бесчисленном множестве экзотических духовых инструментов.

Сергей Федорович играл и записывался с «Поп-механикой» Сергея Курёхина, группами «Аквариум», «ДДТ», «Алиса», «ДК».

Концерт будет проходить в формате «квартирника», поэтому количество билетов ограниченно. Стоимость билета 400 Р.

Справки по телефону 8−902−909−36−94.

Где и когда?
Прощай Оружие
Тула, пр. Ленина, 30
13 января 2018, суббота
20:00
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