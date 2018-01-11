Туляки выбрали три лучших магазина одежды

С 05 декабря по 10 января мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие лучшие магазины одежды для взрослых в Туле. Мы узнали, в каких магазинах по мнению туляков, лучше всего одеваться.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 11 января. После проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

Победителем голосования стал магазин «BENNETON» — он набрал 457 голосов!

Второе место и 429 голосов получил магазин «H&M».

Третье место и 375 голосов туляки отдали магазину «Zara».

Поздравляем всех победителей!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание магазина.

Магазины, занявшие второе и третье места, также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг магазинов одежды для взрослых Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.