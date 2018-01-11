Туляки выбрали три лучших магазина одежды
Итоги народного голосования на Myslo.
С 05 декабря по 10 января мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие лучшие магазины одежды для взрослых в Туле. Мы узнали, в каких магазинах по мнению туляков, лучше всего одеваться.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!
Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 11 января. После проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.
Победителем голосования стал магазин «BENNETON» — он набрал 457 голосов!
Второе место и 429 голосов получил магазин «H&M».
Третье место и 375 голосов туляки отдали магазину «Zara».
Поздравляем всех победителей!
Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание магазина.
Магазины, занявшие второе и третье места, также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.
Полный рейтинг магазинов одежды для взрослых Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.