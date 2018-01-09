Бахубали: Рождение легенды

Страна: Индия, 2017

Премьера: в РФ 11.01.2018

Режиссер: С.С. Раджамули

Актеры: Прабхас, Рана Даггубати, Анушка Шетти, Таманнаа Бхатия, Сатхьярадж, Рамья Кришна, Нассер, Суббараджу, Таникелла Бхарани

Жанр: приключения, фэнтези

Продолжительноcть: 140 мин

Бюджет: $40 000 000,00

Рейтинг Кинопоиска: 7,2

Невероятная, красочная, поражающая история любви, что оказалась сильнее власти, алчности, войн и даже смерти. Прекрасная принцесса, королева-мать и человек, который изменил всё — Бахубали. Он лишился трона, но не верности своего народа, обрек себя на скитания и нажил всемогущих врагов, но не утратил чести. И всё ради принцессы Девасены. Вместе с возлюбленным она пройдёт через эпические битвы, дворцовые интриги и чудовищные испытания. Это история Легенды. Это индийское кино, которого еще не видел мир.