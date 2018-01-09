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Бахубали: Рождение легенды

Бахубали: Рождение легенды

Страна:
Индия, 2017
 
Премьера:
в РФ 11.01.2018
 
Режиссер:
С.С. Раджамули
  
Актеры:
Прабхас, Рана Даггубати, Анушка Шетти, Таманнаа Бхатия, Сатхьярадж, Рамья Кришна, Нассер, Суббараджу, Таникелла Бхарани
  
Жанр:
приключения, фэнтези
  
Продолжительноcть:
140 мин
  
Бюджет:
$40 000 000,00
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,2
          
 

 

Невероятная, красочная, поражающая история любви, что оказалась сильнее власти, алчности, войн и даже смерти. Прекрасная принцесса, королева-мать и человек, который изменил всё — Бахубали. Он лишился трона, но не верности своего народа, обрек себя на скитания и нажил всемогущих врагов, но не утратил чести. И всё ради принцессы Девасены. Вместе с возлюбленным она пройдёт через эпические битвы, дворцовые интриги и чудовищные испытания. Это история Легенды. Это индийское кино, которого еще не видел мир.

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