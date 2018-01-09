Бахубали: Рождение легенды
Страна:
Индия, 2017
Премьера:
в РФ 11.01.2018
Режиссер:
С.С. Раджамули
Актеры:
Прабхас, Рана Даггубати, Анушка Шетти, Таманнаа Бхатия, Сатхьярадж, Рамья Кришна, Нассер, Суббараджу, Таникелла Бхарани
Жанр:
приключения, фэнтези
Продолжительноcть:
140 мин
Бюджет:
$40 000 000,00
Рейтинг Кинопоиска:
7,2
Невероятная, красочная, поражающая история любви, что оказалась сильнее власти, алчности, войн и даже смерти. Прекрасная принцесса, королева-мать и человек, который изменил всё — Бахубали. Он лишился трона, но не верности своего народа, обрек себя на скитания и нажил всемогущих врагов, но не утратил чести. И всё ради принцессы Девасены. Вместе с возлюбленным она пройдёт через эпические битвы, дворцовые интриги и чудовищные испытания. Это история Легенды. Это индийское кино, которого еще не видел мир.
Сегодня
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 января, суббота
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 января, воскресенье
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 января, понедельник
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 января, вторник
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 января, среда
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:50
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:50
13 января, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:50
14 января, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:50
15 января, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:50
16 января, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:50
17 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:50