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Туляков приглашают встретить старый Новый год на площади Ленина
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают встретить старый Новый год на площади Ленина

На Губернском катке состоится ледовое шоу «Необыкновенный концерт для Деда Мороза».

13 января туляков приглашают встретить старый Новый год на площади Ленина. В 18.00 на Губернском катке состоится ледовое шоу «Необыкновенный концерт для Деда Мороза», подготовленное Тульской областной федерацией фигурного катания.

Зрителей ждет театрализованное представление со световым и музыкальным сопровождением.

На лед выйдут более 60 фигуристов в возрасте от 4 до 24 лет.

После ледового шоу выпускники училища олимпийского резерва Тульской области проведут для всех желающих мастер-класс и помогут научиться фигурному катанию.

На площади будет работать пункт общественного питания с чаем, безалкогольным глинтвейном, блинами и пряниками.

В связи с проведением шоу работа Губернского катка в этот день будет приостановлена с 12.00 до 20.00.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:58 +1
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