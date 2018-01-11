Фото из архива Myslo.

На Губернском катке состоится ледовое шоу «Необыкновенный концерт для Деда Мороза».

13 января туляков приглашают встретить старый Новый год на площади Ленина. В 18.00 на Губернском катке состоится ледовое шоу «Необыкновенный концерт для Деда Мороза», подготовленное Тульской областной федерацией фигурного катания.

Зрителей ждет театрализованное представление со световым и музыкальным сопровождением.

На лед выйдут более 60 фигуристов в возрасте от 4 до 24 лет.

После ледового шоу выпускники училища олимпийского резерва Тульской области проведут для всех желающих мастер-класс и помогут научиться фигурному катанию.

На площади будет работать пункт общественного питания с чаем, безалкогольным глинтвейном, блинами и пряниками.

В связи с проведением шоу работа Губернского катка в этот день будет приостановлена с 12.00 до 20.00.